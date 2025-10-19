Bu Pazar Evdeyiz: Hafta Sonu Ailece Keyifle İzlenecek 15 Film Önerisi
Hafta sonu geldiğinde hepimiz biraz yavaşlamak, evin içinde birlikte vakit geçirmenin keyfini hatırlamak isteriz. Kimimiz battaniyesine sarılıp sıcak çikolata eşliğinde gülmek ister, kimimiz çocukların kahkahasına karışan o sıcak film akşamlarını özler. İşte tam da o anlar için, en iyi aile filmlerinden 15 tanesini bir araya getirdik!
1. Luca (2021)
2. Encanto (2021)
3. Turning Red (2022)
4. The Adam Project (2022)
5. The Bad Guys (2022)
6. Soul (2020)
7. My Little Pony: A New Generation (2021)
8. Raya and the Last Dragon (2021)
9. Nimona (2023)
10. Orion and the Dark (2024)
11. Trolls Band Together (2023)
12. Wish (2023)
13. The Wild Robot (2024)
14. Home Team (2022)
15. The Ice Age Adventures of Buck Wild (2022)
