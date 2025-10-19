Bu Pazar Evdeyiz: Hafta Sonu Ailece Keyifle İzlenecek 15 Film Önerisi

Ergenliğe yeni adım atan Mei, utanç ya da öfke hissettiği anda dev bir kırmızı pandaya dönüşür. Bu garip durum, hem ailesiyle hem de kendi benliğiyle yüzleşmesine neden olur. Film, büyümenin karmaşasını mizah ve duygusallıkla dengeler. Renkli sahneleri, samimi diyalogları ve nostaljik detaylarıyla enerjisi hiç düşmez.