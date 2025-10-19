onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Bu Pazar Evdeyiz: Hafta Sonu Ailece Keyifle İzlenecek 15 Film Önerisi

Bu Pazar Evdeyiz: Hafta Sonu Ailece Keyifle İzlenecek 15 Film Önerisi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.10.2025 - 08:05

Hafta sonu geldiğinde hepimiz biraz yavaşlamak, evin içinde birlikte vakit geçirmenin keyfini hatırlamak isteriz. Kimimiz battaniyesine sarılıp sıcak çikolata eşliğinde gülmek ister, kimimiz çocukların kahkahasına karışan o sıcak film akşamlarını özler. İşte tam da o anlar için, en iyi aile filmlerinden 15 tanesini bir araya getirdik!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Luca (2021)

1. Luca (2021)

İtalyan kıyılarında yaşayan meraklı bir deniz canlısı, ilk kez karaya çıktığında bambaşka bir dünyanın büyüsüne kapılır. İnsan olmanın keyfini öğrenirken dostluğun, cesaretin ve gizlemenin bedelini fark eder. Film, çocukluğun yaz kokan özgürlüğünü bir dostluk hikâyesiyle harmanlıyor. Güneşli sahneleri, masum mizahı ve sıcak renkleriyle iç ısıtıyor. Farklı olmanın hem korkutucu hem de güzel bir şey olduğunu anlatıyor.

2. Encanto (2021)

2. Encanto (2021)

Kolombiya’nın dağlarında yaşayan bir aile, her üyesinin kendine ait bir büyüsü olduğuna inanır. Ancak bu büyülü evde bir tek kişi, armağansız doğmuştur. Bu “eksiklik”, ailenin en büyük gücünü hatırlatacak olayların başlangıcı olur. Film, aile içindeki sevgi, kabul ve bireysellik arasındaki dengeyi büyülü bir atmosferle işler.

3. Turning Red (2022)

3. Turning Red (2022)

Ergenliğe yeni adım atan Mei, utanç ya da öfke hissettiği anda dev bir kırmızı pandaya dönüşür. Bu garip durum, hem ailesiyle hem de kendi benliğiyle yüzleşmesine neden olur. Film, büyümenin karmaşasını mizah ve duygusallıkla dengeler. Renkli sahneleri, samimi diyalogları ve nostaljik detaylarıyla enerjisi hiç düşmez.

4. The Adam Project (2022)

4. The Adam Project (2022)

Gelecekten gelen bir pilot, zaman yolculuğu kazası sonucu küçük yaştaki hâliyle karşılaşır. İkisi, geçmişin hatalarını düzeltmek ve babalarıyla yarım kalan duygularını onarmak için birlikte hareket eder. Bilim kurgu gibi görünse de aslında baba-oğul ilişkisine dair yumuşak bir hikâyedir.

5. The Bad Guys (2022)

5. The Bad Guys (2022)

Yıllardır suç işleyip şehirde korku salan bir grup hayvan, bu kez iyi olmaya karar verir. Ama “iyi” olmak, düşündüklerinden çok daha zor çıkar. Planlar karışır, kimlikler bulanır, dostluk sınavdan geçer. Film, bol aksiyonlu sahneleriyle hem çocuklara hem yetişkinlere keyifli bir macera sunar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Soul (2020)

6. Soul (2020)

Caz tutkunu bir müzisyen, beklenmedik bir anda yaşamla ölüm arasında kalır. Ruhunun başka bir bedende yeniden doğmadan önce geçirdiği bu süreç, hayatın anlamını sorgulatır. Film, “yaşamak nedir” sorusuna yumuşak, müzikal ve derin bir yanıt verir.

7. My Little Pony: A New Generation (2021)

7. My Little Pony: A New Generation (2021)

Bir zamanlar dostlukla dolu olan Pony dünyası, türler arasındaki korku yüzünden dağılmıştır. Cesur bir pony, bu ayrılığı sona erdirmek ve herkesi yeniden birleştirmek için yola çıkar. Film, farklılıkların aslında zenginlik olduğunu sade ama dokunaklı bir dille anlatır.

8. Raya and the Last Dragon (2021)

8. Raya and the Last Dragon (2021)

Kumandra adlı hayali bir krallıkta, insanlar arasındaki bölünmelerin bedelini tüm ülke ödemektedir. Cesur savaşçı Raya, dünyayı kurtarabilecek son ejderhayı bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Film, güven duygusunu ve iş birliğini merkeze alır. Görselleri nefes kesici, aksiyonu temposunu hiç kaybetmez.

9. Nimona (2023)

9. Nimona (2023)

Toplumun dışladığı şekil değiştirici bir genç kız ile haksız yere suçlanan bir şövalyenin yolları kesişir. İkisi birlikte, kimin gerçekten “canavar” olduğuna dair dünyayı sorgular. Film, dışlanmışlık hissini mizah, aksiyon ve duygusallıkla birleştirir.

10. Orion and the Dark (2024)

10. Orion and the Dark (2024)

Karanlıktan korkan küçük Orion, bir gece karanlığın bizzat kendisiyle tanışır. İkili, korkunun ardındaki dünyayı keşfetmek üzere sıra dışı bir yolculuğa çıkar. Film, korkularla yüzleşmenin aslında büyümenin bir parçası olduğunu sade ama derin bir dille anlatır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Trolls Band Together (2023)

11. Trolls Band Together (2023)

Müzik dolu Trolller dünyasında, eski bir grubun üyeleri yıllar sonra yeniden bir araya gelmeye çalışır. Ancak aralarındaki eski kırgınlıklar yüzeye çıkar. Film, dostluk ve kardeşlik üzerine renkli bir müzikal şölen sunar.

12. Wish (2023)

12. Wish (2023)

Bir dilek yıldızına seslenen genç Asha, dileklerin ardındaki gücün aslında kendi içinden geldiğini fark eder. Film, umut, sorumluluk ve içsel cesaret üzerine kuruludur. Görsel olarak klasik Disney ışıltısını taşır ama teması daha olgun ve samimidir.

13. The Wild Robot (2024)

13. The Wild Robot (2024)

Bir robot, fırtına sonucu ıssız bir adaya düşer ve doğanın ortasında yaşamayı öğrenmek zorunda kalır. Hayvanlarla dost olur, annelik içgüdüsünü keşfeder ve “mekanik” kalbinin de sevgiye yer açtığını fark eder. Film, teknolojiyle doğa arasındaki sınırları duygusal biçimde sorgular.

14. Home Team (2022)

14. Home Team (2022)

Ünlü bir Amerikan futbolu koçu, ceza alınca küçük oğlunun amatör takımını çalıştırmaya karar verir. Başta sadece vakit geçirmek için başlayan bu süreç, baba-oğul arasındaki bağı yeniden kurar. Film, ikinci şanslar ve hatalardan öğrenmek üzerine pozitif bir hikâye anlatır.

15. The Ice Age Adventures of Buck Wild (2022)

15. The Ice Age Adventures of Buck Wild (2022)

Çılgın gelincik Buck, yeni dostlarıyla birlikte yeraltındaki dinozor diyarına girer. Amacı, bu vahşi dünyayı yeniden dengeye kavuşturmaktır. Film, eski Ice Age enerjisini korurken, dostluk ve cesaret temasını tazeler. Bol aksiyon, eğlenceli karakterler ve dinamik bir hikâye sunar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın