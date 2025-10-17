onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Adile Filminden İlk Kareler Yayınlandı: Münir Özkul ve Adile Naşit’i Canlandıran Oyuncular Benzetilemedi

Adile Filminden İlk Kareler Yayınlandı: Münir Özkul ve Adile Naşit’i Canlandıran Oyuncular Benzetilemedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.10.2025 - 14:40

Adile filmi için hazırlıklar tamamlandı. Film gösterime gireceği gün için geri sayıma başladı. Adile filminden paylaşılan ilk kareler sosyal medyada gündeme geldi. Ancak Münir Özkul’u ve Adile Naşit’i canlandıracak oyuncular benzetilemedi. Gelin filmin detaylarına ve karelere birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adile filmi, Adile Naşit’in hayatını ve Yeşilçam yıllarını konu alıyor.

Adile filmi, Adile Naşit’in hayatını ve Yeşilçam yıllarını konu alıyor.

Yeşilçam’ın önde gelen isimlerinden Adile Naşit ve Münir Özkul sektörün unutulmayacak değerlerinden. Çağan Irmak’ın yönetmenliğindeki film BKM yapımı. Senaryo’da ise Nermin Yıldırım var.

Adile Naşit’i Meltem Kaplan canlandırıyor.

Adile Naşit’i Meltem Kaplan canlandırıyor.

Münir Özkul’u ise Levent Can. Ancak sosyal medyada ilk karelerin paylaşılmasıyla birlikte kullanıcılardan da yorumlar gecikmedi. Levent Can’ı Münir Özkul’a benzetenler olsa da başrol Meltem Kaplan Adile Naşit’e benzetilemedi.

Adile filmi 5 Aralık’ta vizyona girecek!

Adile filmi 5 Aralık’ta vizyona girecek!

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın