Adile Filminden İlk Kareler Yayınlandı: Münir Özkul ve Adile Naşit’i Canlandıran Oyuncular Benzetilemedi
Adile filmi için hazırlıklar tamamlandı. Film gösterime gireceği gün için geri sayıma başladı. Adile filminden paylaşılan ilk kareler sosyal medyada gündeme geldi. Ancak Münir Özkul’u ve Adile Naşit’i canlandıracak oyuncular benzetilemedi. Gelin filmin detaylarına ve karelere birlikte bakalım!
Adile filmi, Adile Naşit’in hayatını ve Yeşilçam yıllarını konu alıyor.
Adile Naşit’i Meltem Kaplan canlandırıyor.
Adile filmi 5 Aralık’ta vizyona girecek!
