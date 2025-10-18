onedio
Yılmaz Erdoğan Yine Yaptı Yapacağını! Organize İşler Karun Hazinesi'nin İlk Tanıtımı Yayınlandı: Kadro Bomba

Yılmaz Erdoğan Yine Yaptı Yapacağını! Organize İşler Karun Hazinesi’nin İlk Tanıtımı Yayınlandı: Kadro Bomba

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.10.2025 - 11:18

Organize İşler film serisinin bir de dizi olarak izleyiciyle buluşacağı duyurulmuştu. O günden bu yana seriyi sevenler dizinin tanıtımı için adeta gün sayıyordu. Beklenen an geldi. Organize İşler: Karun Hazinesi’nin ilk tanıtımı yayınlandı. Kadroda yer alan efsane isimler karşısında X kullanıcıları, “Bu kadro ne 10 milyar dolar bütçe ile mi çektiniz” demeden edemedi. Gelin birlikte görelim!

İşte ilk tanıtım 👇

Dizi Netflix’te yayınlanacak ancak henüz yayın tarihi netleşmedi.

Dizi Netflix’te yayınlanacak ancak henüz yayın tarihi netleşmedi.

Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar, Bensu Soral, Atakan Çelik, Burcu Özberk, Rıza KocaoğluYılmaz Erdoğan, Menderes Samancılar, Ezgi MolaŞükran Ovalı, Ersin Korkut, Onur Akbay ve Ekin Türkmen‘in kadrosunda yer aldığı dizi için tanıtımla birlikte heyecan iyice yükseldi.

