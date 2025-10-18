Yılmaz Erdoğan Yine Yaptı Yapacağını! Organize İşler Karun Hazinesi’nin İlk Tanıtımı Yayınlandı: Kadro Bomba
Organize İşler film serisinin bir de dizi olarak izleyiciyle buluşacağı duyurulmuştu. O günden bu yana seriyi sevenler dizinin tanıtımı için adeta gün sayıyordu. Beklenen an geldi. Organize İşler: Karun Hazinesi’nin ilk tanıtımı yayınlandı. Kadroda yer alan efsane isimler karşısında X kullanıcıları, “Bu kadro ne 10 milyar dolar bütçe ile mi çektiniz” demeden edemedi. Gelin birlikte görelim!
Dizi Netflix’te yayınlanacak ancak henüz yayın tarihi netleşmedi.
