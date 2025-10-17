Jim Carrey 10 Yıl Sonra Geri Dönüyor: Jetgiller’in Filminde Başrol İçin Yeşil Işık Yaktı!

Jetgiller uzun zaman sonra ilk kez geniş ölçekli bir sinema planına taşınacak. Daha önce 2003’te Adam Shankman ile, 2007’de Robert Rodriguez ile ve 2017’de de yeni bir animasyon denemesi olarak gündeme gelmiş ama gerçekleşmemişti. Şimdiyse beklenen an geldi ve proje için süreç yeniden başladı!