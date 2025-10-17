onedio
Jim Carrey 10 Yıl Sonra Geri Dönüyor: Jetgiller’in Filminde Başrol İçin Yeşil Işık Yaktı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.10.2025 - 16:16

1960’ların efsane animasyonu Jetgiller yeniden sinemaya hazırlanıyor. Warner Bros., projenin çekimi için düğmeye bastı. Yönetmen koltuğunda Colin Trevorrow olacak; senaryoda Joe Epstein var. Başrol için ise yıllar sonra ilk kez bir projeye “evet” demeye yakın duran bir Hollywood yıldızı gündemde. Jim Carrey geri dönüyor! Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Independent

İçeriğin Devamı Aşağıda
Variety’nin haberine göre yönetmen Colin Trevorrow ve senarist Joe Epstein, Jetgiller (The Jetsons) filmi için anlaşmaya vardı.

Jetgiller uzun zaman sonra ilk kez geniş ölçekli bir sinema planına taşınacak. Daha önce 2003’te Adam Shankman ile, 2007’de Robert Rodriguez ile ve 2017’de de yeni bir animasyon denemesi olarak gündeme gelmiş ama gerçekleşmemişti. Şimdiyse beklenen an geldi ve proje için süreç yeniden başladı!

Jetgiller filminin başrolü için Jim Carrey ile görüşüldü.

Dünyaca ünlü yıldızın 10 yıldır projelerde yer almadığı biliniyordu. Hatta bir röportajda 'Artık bu işin içinde olmak istemiyordum' demişti. Ancak Jetgiller için yeşil ışık yakması hayranlarına heyecan yaşattı.

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
