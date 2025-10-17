Jim Carrey 10 Yıl Sonra Geri Dönüyor: Jetgiller’in Filminde Başrol İçin Yeşil Işık Yaktı!
1960’ların efsane animasyonu Jetgiller yeniden sinemaya hazırlanıyor. Warner Bros., projenin çekimi için düğmeye bastı. Yönetmen koltuğunda Colin Trevorrow olacak; senaryoda Joe Epstein var. Başrol için ise yıllar sonra ilk kez bir projeye “evet” demeye yakın duran bir Hollywood yıldızı gündemde. Jim Carrey geri dönüyor! Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Independent
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Variety’nin haberine göre yönetmen Colin Trevorrow ve senarist Joe Epstein, Jetgiller (The Jetsons) filmi için anlaşmaya vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jetgiller filminin başrolü için Jim Carrey ile görüşüldü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın