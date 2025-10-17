Aybüke Pusat Halef Dizisindeki Oyunculuğuyla X Aleminde Goygoycuların Diline Fena Düştü

NOW’ın yeni aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı perşembe akşamları seyirciyle buluşuyor. İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ın başrolündeki dizi Uzak Şehir’in yanı sıra bu sıralar en çok konuşulan aşiret dizilerinden oldu. E tabi dizilerimizin olmazsa olmazı bir aşk üçgeni Halef’te de var. Dün yayınlanan yeni bölümde de Aybüke Pusat’ın oyunculuğu dikkat çekti. X’te diziden paylaşılan kesit anında viral oldu. Diziseverler Aybüke Pusat’ı oyunculuğu sebebiyle eleştirdi.