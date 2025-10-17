Cemal Hünal Katıldığı Programda “Asla Bir Araya Gelmem” Dediği Oyuncuyu Açıklayınca Şoke Etti
Gözde Gündüzlü’nün YouTube programına katılan Cemal Hünal, ünlü bir oyuncuya dair itirafıyla gündemde. Issız Adam’ın Alper’i olarak hafızalarda yer eden Cemal Hünal Palavra programına İlayda Çevik ile konuk olmuştu. Programda sektöre dair birçok konuya değinildi. Ancak “bana selam vermedi, küstüm” diyerek bahsettiği kişi magazinde de konu oldu. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birçok projeye başarılı oyunculuğuyla imza atan Cemal Hünal, hala Issız Adam Alper olarak anılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cemal Hünal, Şafak Sezer için “Onunla asla oynamam” dedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın