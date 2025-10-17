onedio
Cemal Hünal Katıldığı Programda “Asla Bir Araya Gelmem” Dediği Oyuncuyu Açıklayınca Şoke Etti

Cemal Hünal Katıldığı Programda "Asla Bir Araya Gelmem" Dediği Oyuncuyu Açıklayınca Şoke Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
17.10.2025 - 10:54

Gözde Gündüzlü’nün YouTube programına katılan Cemal Hünal, ünlü bir oyuncuya dair itirafıyla gündemde. Issız Adam’ın Alper’i olarak hafızalarda yer eden Cemal Hünal Palavra programına İlayda Çevik ile konuk olmuştu. Programda sektöre dair birçok konuya değinildi. Ancak “bana selam vermedi, küstüm” diyerek bahsettiği kişi magazinde de konu oldu. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Birçok projeye başarılı oyunculuğuyla imza atan Cemal Hünal, hala Issız Adam Alper olarak anılıyor.

Herkesin hayatında kadın-erkek fark etmeksizin Issız Adam Alper benzeri tanışmalar yaşandığı için belki de bu karakter bir türlü unutulamıyor. Cemal Hünal da geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajında Alper karakterini dürüstlükle eleştirmişti. Şimdiyse konu Alper değil, darıldığı bir meslektaşı.

Cemal Hünal, Şafak Sezer için “Onunla asla oynamam” dedi.

Sebebi ise tanışmaları ancak Şafak Sezer’in kendisine selam vermemesiydi. Cemal Hünal o anları, “Şafak Sezer’le asla oynamam. Tanıştık selam vermedi, küstüm.” şeklinde anlattı.

