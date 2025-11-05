Son Döneme Damga Vurmuş, Birbirinden İlginç Konularıyla Öne Çıkan 15 Film

Kaliforniya’da at çiftliği işleten iki kardeş, gökyüzünde garip bir varlık fark eder. Bu varlık, sanki insanları izliyor gibidir ama kimse tam olarak ne olduğunu bilemez. Onu kanıtlamaya çalışan kardeşler, giderek daha tehlikeli bir oyuna girer. Gökyüzü, bir gösteri alanına dönüşür.