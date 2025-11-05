onedio
Son Döneme Damga Vurmuş, Birbirinden İlginç Konularıyla Öne Çıkan 15 Film

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.11.2025 - 10:12

Son yıllarda sinema, alışılmış hikâyelerin dışına çıkıp sınırları zorlayan dünyalara yöneldi. Gerçeklik, zaman, kimlik ve bilinç birbirine karıştı; seyirciyi rahatsız eden ama aynı zamanda büyüleyen öyküler ortaya çıktı.

Aşağıdaki 15 film, sıradanlıktan uzak duran, garip fikirlerle beslenen ve hayal gücünü zorlayan yapımlar arasında öne çıkıyor.

1. Everything Everywhere All at Once (2022)

Bir çamaşırhane işleten orta yaşlı kadın, vergi dairesine giderken bir anda evrenler arası bir çatışmanın ortasında bulur kendini. Farklı olasılıklarda yaşamış versiyonlarıyla bağlantı kurmaya başlar. Her evrende aldığı kararların, diğer benliklerini nasıl etkilediğini fark eder. Gerçek ve olasılık arasındaki sınırlar tamamen çözülür.

2. The Green Knight (2021)

Genç bir şövalye, gizemli bir yaratığın meydan okumasını kabul ederek uzun bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk, hem doğaüstü olaylarla hem de kendi korkularıyla yüzleşmesini gerektirir. Her durak, cesaretin ve onurun anlamını yeniden sorgulatır. Hikâye, efsane ile insan doğası arasındaki sınırı bulanıklaştırır.

3. Poor Things (2023)

Bir kadın, sıra dışı bir bilim insanı tarafından hayata döndürülür. Yeniden doğmuş zihniyle dünyayı ilk kez tanıyormuş gibi keşfetmeye başlar. Gördüğü her şey, onun için hem büyüleyici hem rahatsız edicidir. Yolculuğu, kimliğini ve özgürlüğünü bulma mücadelesine dönüşür.

4. The Menu (2022)

Zengin bir grup insan, gizemli bir adadaki özel bir restoranda akşam yemeğine katılır. Her tabak, şefin geçmişine ve misafirlerin sırlarına dair ipuçları taşır. Yavaş yavaş bu yemeğin aslında bir performansın parçası olduğu anlaşılır. Gecenin sonunda kimse oraya geldiği kişi olarak kalmaz.

5. Palm Springs (2020)

Bir düğünde tanışan iki yabancı, aynı günü tekrar tekrar yaşadıklarını fark eder. Başta eğlenceli görünen bu durum, zamanla dayanılmaz bir hapishaneye dönüşür. Her tekrar, onları kendi hayat seçimleriyle yüzleştirir. Döngüden çıkmanın tek yolu, birlikte hareket etmeyi öğrenmektir.

6. The Platform (2020)

Kat kat inen bir hapishanede, yemek tepsisi her katta kısa süreliğine durur. Üsttekiler ziyafet çekerken alttakiler açlıkla savaşır. Sistem, insanların ne kadar hayatta kalabileceğini değil, ne kadar bencilleşebileceğini ölçer. Her katta adalet duygusu biraz daha kaybolur.

7. Nope (2022)

Kaliforniya’da at çiftliği işleten iki kardeş, gökyüzünde garip bir varlık fark eder. Bu varlık, sanki insanları izliyor gibidir ama kimse tam olarak ne olduğunu bilemez. Onu kanıtlamaya çalışan kardeşler, giderek daha tehlikeli bir oyuna girer. Gökyüzü, bir gösteri alanına dönüşür.

8. The Lighthouse (2020)

Bir adada görev yapan iki deniz feneri bekçisi, fırtına yüzünden haftalarca mahsur kalır. İzolasyon büyüdükçe gerçeklik duygusu zayıflar. İkilinin arası, dostluktan düşmanlığa evrilir. Deniz, sis ve yalnızlık, onları akıl sınırının ötesine sürükler.

9. Don’t Look Up (2021)

İki astronom, dünyaya hızla yaklaşan dev bir kuyruklu yıldız keşfeder. Ancak kimse onları ciddiye almaz; medya, politikacılar ve halk başka şeylerle meşguldür. Felaket yaklaşırken, iletişim tamamen gösteriye dönüşür. Film, inkârın modern çağdaki biçimini sert biçimde yansıtır.

10. Infinity Pool (2023)

Bir tatil köyünde işlenen bir suç, varlıklı konukların hayatını değiştirir. Suçun bedelini ödemek yerine, kendilerinin birebir kopyalarını öldürterek özgür kalırlar. Ancak zamanla kim gerçek, kim kopya belli olmaz. Lüks bir tatil, ahlaki bir kabusa dönüşür.

11. Men (2022)

Kocasını kaybeden bir kadın, iyileşmek için kırsaldaki bir köye yerleşir. Ancak köydeki tüm erkeklerin birbirine benzemesi onu tedirgin eder. Başta sakin görünen yer, zamanla rahatsız edici bir atmosfere bürünür. Gerçek ile hayalin birbirine karıştığı bir yalnızlık başlar.

12. I’m Thinking of Ending Things (2020)

Genç bir kadın, erkek arkadaşının ailesini ziyarete gider. Ancak zaman, mekan ve kimlik duygusu gittikçe bozulur. Tanıdığı herkes farklı davranmaya başlar. Yolculuk, bir ilişkinin değil, zihnin içinde yapılan bir keşfe dönüşür.

13. Beau Is Afraid (2023)

Aşırı kaygılı bir adam, annesini görmek için çıktığı yolculukta tuhaf olaylarla karşılaşır. Her adım, bilinçaltındaki korkuların somut bir biçime bürünmesine yol açar. Gerçek ile hayal arasında gidip gelen bir dünyanın içinde kaybolur. Yolculuğu, kendi zihniyle yüzleşmeye dönüşür.

14. The Creator (2023)

İnsanlarla yapay zekâlar arasında uzun süredir bir savaş sürmektedir. Bir asker, özel bir göreve çıkarken “insan gibi davranan” bir yapay zekâ çocuğu bulur. Görevi onu yok etmektir, fakat zamanla çocuğun varlığını sorgulamaya başlar. Savaşın ortasında insanlık tanımı değişir.

15. Titane (2021)

Bir araba kazasından sonra kafatasına metal plaka takılan bir kadın, makinelerle tuhaf bir bağ geliştirir. Şiddet, arzu ve kimlik sınırlarını zorlayan bir dizi olay yaşar. Vücudu ve ruhu, insan ile makine arasındaki çizgide bulanıklaşır. Hikâye, bedenin dönüşümünü çarpıcı bir şekilde işler.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Meral Ergün

old boy ve içimdeki yabancı favorım

verita

the purge mükemmel bi de the purge anarchy var o da çok iyi

Bayan Snow

Bazıları çok güzel bi de romandan sonra ve om shanti om izledim yakınlarda onlar da değişiklerdi.