Marvel’ın En Beğenilmeyen Filmleri Arasındaydı: Dijitalde Yayınlanınca En Çok İzlenenlerden Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
04.11.2025 - 14:49

Marvel evreninden bekleneni veremeyen Madame Web, evlerde bambaşka bir hikaye yazdı. Bloomberg verilerine göre film, 2024’te Netflix’te Sony’nin en çok izlenen yapımı oldu. Sinemada eleştiri yağmuruna tutulsa da oturma odalarında karşılığını buldu. Kısacası gişe “olmadı” dese de, film dijitalde hayat buldu.

Kaynak: Independent

Madame Web vizyonu 100,4 milyon dolarla kapatmıştı ve sinemada Marvel evreninden sevilmeyenler arasına adını yazdırmıştı.

Eleştiri cephesinde ise durum sertti; Rotten Tomatoes’ta eleştirmen puanı %10, izleyici skoru %53’te kalmıştı. Düşüşün gerekçeleri olarak “zayıf diyalog”, “gelişmeyen karakterler” ve “kopuk hikaye” öne çıkmıştı.

Ancak Netflix’te Venom: The Last Dance’i geçerek yılın en çok izlenen Sony filmi unvanını aldı.

Gişeye rağmen dijitaldeki hızlı erişim, merak duygusu ve ünlü isimler ilgiyi yukarı çekti. Başrolde Dakota Johnson var; New York’ta psişik yeteneklere sahip bir sağlık görevlisini canlandırıyor. Kadroda ayrıca Sydney Sweeney ve Isabela Merced gibi popüler isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğunda, dizi dünyasından tanıdığımız S.J. Clarkson oturuyor; senaryo Clarkson, Matt Sazama, Burk Sharpless ve Claire Parker imzası taşıyor. 

80 milyon dolar civarı bütçeyle çekilen yapım, sinemada hedefini tutturamasa da platformda “bir şans verilecek film” kategorisine hızla girdi. Ev izleyicisi, süre ve beklenti baskısı olmadan filmi tamamlamaya daha istekli davrandı. Dijital grafiğin yukarı yönlü seyrinde, markanın merakı ve yıldız etkisi kadar “kolay erişim” de rol oynadı. Sonuç olarak Madame Web, gişede kaybettiğini dijitalde telafi eden nadir Marvel başlıklarından biri olarak arşive geçti.

