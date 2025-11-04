Marvel’ın En Beğenilmeyen Filmleri Arasındaydı: Dijitalde Yayınlanınca En Çok İzlenenlerden Oldu!
Marvel evreninden bekleneni veremeyen Madame Web, evlerde bambaşka bir hikaye yazdı. Bloomberg verilerine göre film, 2024’te Netflix’te Sony’nin en çok izlenen yapımı oldu. Sinemada eleştiri yağmuruna tutulsa da oturma odalarında karşılığını buldu. Kısacası gişe “olmadı” dese de, film dijitalde hayat buldu.
Kaynak: Independent
Madame Web vizyonu 100,4 milyon dolarla kapatmıştı ve sinemada Marvel evreninden sevilmeyenler arasına adını yazdırmıştı.
Ancak Netflix’te Venom: The Last Dance’i geçerek yılın en çok izlenen Sony filmi unvanını aldı.
