Marvel’ın En Beğenilmeyen Filmleri Arasındaydı: Dijitalde Yayınlanınca En Çok İzlenenlerden Oldu!

Gişeye rağmen dijitaldeki hızlı erişim, merak duygusu ve ünlü isimler ilgiyi yukarı çekti. Başrolde Dakota Johnson var; New York’ta psişik yeteneklere sahip bir sağlık görevlisini canlandırıyor. Kadroda ayrıca Sydney Sweeney ve Isabela Merced gibi popüler isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğunda, dizi dünyasından tanıdığımız S.J. Clarkson oturuyor; senaryo Clarkson, Matt Sazama, Burk Sharpless ve Claire Parker imzası taşıyor.

80 milyon dolar civarı bütçeyle çekilen yapım, sinemada hedefini tutturamasa da platformda “bir şans verilecek film” kategorisine hızla girdi. Ev izleyicisi, süre ve beklenti baskısı olmadan filmi tamamlamaya daha istekli davrandı. Dijital grafiğin yukarı yönlü seyrinde, markanın merakı ve yıldız etkisi kadar “kolay erişim” de rol oynadı. Sonuç olarak Madame Web, gişede kaybettiğini dijitalde telafi eden nadir Marvel başlıklarından biri olarak arşive geçti.