Hollywood'dan Bir Yıldız Daha Kaydı: Sinema Dünyasının Efsane İsmi Diane Ladd Hayatını Kaybetti
Hollywood'un efsanevi oyuncularından biri daha aramızdan ayrıldı. Diane Ladd, 89 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi kendisi gibi oyuncu olan kızı Laura Dern duyurdu.
Diana Ladd Kimdir?
