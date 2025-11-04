Hollywood'dan Bir Yıldız Daha Kaydı: Sinema Dünyasının Efsane İsmi Diane Ladd Hayatını Kaybetti

89 yaşındaki efsanevi isim rol aldığı sayısız film ve diziyle hafızalara kazınmıştı. Diane Ladd'in ölüm haberini kendisi gibi oyuncu olan kızı Laura Dern duyurdu.

Laura Dern, annesinin vefatının ardından 'Muhteşem kahramanım ve annem olmasından dolayı şanslı ve gururlu olduğum Diane Ladd, bu sabah Kaliforniya, Ojai'deki evinde, ben başucundayken hayata veda etti. O, yalnızca hayallerin yaratabileceği en muhteşem evlat, anne, büyükanne, oyuncu, sanatçı ve empatik ruhtu. Ona sahip olduğumuz için çok şanslıydık. Şimdi melekleriyle birlikte uçuyor.' açıklamasında bulundu.