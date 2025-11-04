onedio
Hollywood'dan Bir Yıldız Daha Kaydı: Sinema Dünyasının Efsane İsmi Diane Ladd Hayatını Kaybetti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.11.2025 - 09:05

Hollywood'un efsanevi oyuncularından biri daha aramızdan ayrıldı. Diane Ladd, 89 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi kendisi gibi oyuncu olan kızı Laura Dern duyurdu.

Efsane oyuncu Diane Ladd hayatını kaybetti.

89 yaşındaki efsanevi isim rol aldığı sayısız film ve diziyle hafızalara kazınmıştı. Diane Ladd'in ölüm haberini kendisi gibi oyuncu olan kızı Laura Dern duyurdu.

Laura Dern, annesinin vefatının ardından 'Muhteşem kahramanım ve annem olmasından dolayı şanslı ve gururlu olduğum Diane Ladd, bu sabah Kaliforniya, Ojai'deki evinde, ben başucundayken hayata veda etti. O, yalnızca hayallerin yaratabileceği en muhteşem evlat, anne, büyükanne, oyuncu, sanatçı ve empatik ruhtu. Ona sahip olduğumuz için çok şanslıydık. Şimdi melekleriyle birlikte uçuyor.' açıklamasında bulundu.

Diana Ladd Kimdir?

Üç Oscar ve üç Emmy ödülüne aday gösterilen Diana Ladd, küçük yaştan itibaren oyunculuk yapmaya ve dans edip şarkı söylemeye başlamıştı. 

Diana Ladd Rol Aldığı Yapımlar

Alice Doesn't Live Here Anymore (ve 1974 yapımı filmden uyarlanan televizyon komedisi Alice), Wild at Heart ve Rambling Rose gibi önemli yapımların yanı sıra, Naked City, Perry Mason ve Mr. Novak gibi birçok televizyon dizisi ve The Wild Angels gibi filmlerde rol aldı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
