Çığlık 7'nin Fragmanındaki Detay İzleyicinin Dikkatinden Kaçmadı: Katil Fragmanda mı Görünüyor?

Her ne kadar şüphe uyandırsa da filmin bazı hayranları, bu detayın bilinçli bir tercih olabileceğini düşünüyor. Bir kullanıcı 'Bu sadece bir şaşırtmaca!' derken, bir diğeri 'Umarım sadece bir yanıltmacadır' yorumunda bulundu. Şaşırtmacalarıyla ünlü Çığlık serisinin yeni filminde izleyicileri nelerin beklediği şimdiden merak ediliyor.