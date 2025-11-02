onedio
Çığlık 7'nin Fragmanındaki Detay İzleyicinin Dikkatinden Kaçmadı: Katil Fragmanda mı Görünüyor?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.11.2025 - 15:42

Çığlık 7'nin (Scream 7) ilk fragmanı Cadılar Bayramı'nın kutlandığı 31 Ekim'de izleyiciyle buluşturuldu. Fragmanda Ghostface yeni avının izini sürerken, izleyicilerin dikkatinden kaçmayan küçük bir detayın katilin kimliği hakkında bilgi verdiği iddia edildi.

Çığlık 7'nin yayınlanan fragmanındaki detay, dikkatli bir izleyici tarafından fark edildi.

İzleyici, McKenna Grace'in canlandırdığı karakterin bir  sahnede giydiği mavi ekoseli eteği paylaştı. Bu, ilk bakışta önemsiz bir detay gibi dursa da hayranın belirttiği üzere serideki birden fazla katilin aynı desenli kıyafetleri giymesi açısından değerlendirilince 'Acaba katil o mu?' diye düşündürdü.

Çığlık 7 Fragmanı (Türkçe Alt Yazılı)

İzleyici, "Mckenna Grace, bu çok eşsiz bir renk deseni dostum" notuyla fotoğrafları paylaştı.

Her ne kadar şüphe uyandırsa da filmin bazı hayranları, bu detayın bilinçli bir tercih olabileceğini düşünüyor. Bir kullanıcı 'Bu sadece bir şaşırtmaca!' derken, bir diğeri 'Umarım sadece bir yanıltmacadır' yorumunda bulundu. Şaşırtmacalarıyla ünlü Çığlık serisinin yeni filminde izleyicileri nelerin beklediği şimdiden merak ediliyor.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
