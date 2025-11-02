Çığlık 7'nin Fragmanındaki Detay İzleyicinin Dikkatinden Kaçmadı: Katil Fragmanda mı Görünüyor?
Çığlık 7'nin (Scream 7) ilk fragmanı Cadılar Bayramı'nın kutlandığı 31 Ekim'de izleyiciyle buluşturuldu. Fragmanda Ghostface yeni avının izini sürerken, izleyicilerin dikkatinden kaçmayan küçük bir detayın katilin kimliği hakkında bilgi verdiği iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çığlık 7'nin yayınlanan fragmanındaki detay, dikkatli bir izleyici tarafından fark edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çığlık 7 Fragmanı (Türkçe Alt Yazılı)
İzleyici, "Mckenna Grace, bu çok eşsiz bir renk deseni dostum" notuyla fotoğrafları paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın