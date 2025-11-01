onedio
article/share
62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Altın Portakal
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.11.2025 - 00:07

62. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Törende Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'En İyi Film' ödülünü Seyfettin Tokmak'ın yönettiği 'Tavşan İmparatorluğu' aldı. 

Ödüllerin sahiplerini bulduğu Altın Portakal Film Festivali'nde hangi filmler ve hangi isimler ödül aldı? İşte detaylar...

62. Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

62. Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu Alpdoğan Esenoğlu ile Nefise Karatay'ın yaptığı gece Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlendi. Törene 'Tavşan İmparatorluğu' damga vurdu.

Altın Portakal Film Festivali En İyi Film Ödülü - Tavşan İmparatorluğu

Altın Portakal Film Festivali En İyi Film Ödülü - Tavşan İmparatorluğu

Tavşan İmparatorluğu Konusu

Filmde 12 yaşındaki Musa'nın kırsal bir köyde babası Beko ile yaşadığı zorlu hayatı konu alınıyor. Musa'nın hayatı, babasının devletten haksız kazanç elde etmek amacıyla onu engelli rolü yapmaya zorlamasıyla altüst oluyor.

Tavşan İmparatorluğu Yönetmen

Seyfettin Tokmak

Tavşan İmparatorluğu Oyuncuları

Alpay Kaya, Sermet Yeşil, Kubilay Tunçer.

62. Altın Portakal En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü - Yıldız Kültür (Kanto)

62. Altın Portakal En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü - Yıldız Kültür (Kanto)

  • 62. Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü - Sermet Yeşil (Tavşan İmparatorluğu)

  • En İyi Müzik Ödülü - İrsel Çivit (Parçalı Yıllar)

62. Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü - Leyla Tanlar (Erken Kış)

62. Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü - Leyla Tanlar (Erken Kış)

  • En İyi Erkek Oyuncu Ödülü -  Yetkin Dikinciler (Parçalı Yıllar)

  • En İyi Kurgu Ödülü - Şöhret Tandoğdu ve Deniz Çizmeci (Noir)

  • En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü - Tora Aghabayova (Tavşan İmparatorluğu)

En İyi Yönetmen Ödülü - Seyfettin Tokmak (Tavşan İmparatorluğu)

En İyi Yönetmen Ödülü - Seyfettin Tokmak (Tavşan İmparatorluğu)

  • En İyi Senaryo Ödülü - Emre Sert ve Gözde Yetişkin (Sahibinden Rahmet)

  • Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü - Seyfettin Tokmak (Tavşan İmparatorluğu)

  • Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü - Emre Sert ve Gözde Yetişkin (Sahibinden Rahmet)

  • Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü - Şeyhmus Altun ve Fevziye Hazal Yazan (Aldığımız Nefes)

  • Cahide Sonku Ödülü - Bilge Şen, Ezgi Yaren Karademir (Parçalı Yıllar), Nanaz Bahram (Bağlar Kökler ve Tutkular)

  • Festival Nişanı- Öykü Karayel

