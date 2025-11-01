62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu
62. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Törende Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'En İyi Film' ödülünü Seyfettin Tokmak'ın yönettiği 'Tavşan İmparatorluğu' aldı.
Ödüllerin sahiplerini bulduğu Altın Portakal Film Festivali'nde hangi filmler ve hangi isimler ödül aldı? İşte detaylar...
62. Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.
Altın Portakal Film Festivali En İyi Film Ödülü - Tavşan İmparatorluğu
62. Altın Portakal En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü - Yıldız Kültür (Kanto)
62. Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü - Leyla Tanlar (Erken Kış)
En İyi Yönetmen Ödülü - Seyfettin Tokmak (Tavşan İmparatorluğu)
