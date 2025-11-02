Altın Portakal'da 7 Ödül Birden Aldı: Yılın En İyi Filmi Tavşan İmparatorluğu'nu İnceliyoruz!

Tavşan İmparatorluğu, babası Beko ile depresif bir ev ortamında yaşayan 12 yaşındaki Musa'nın hikayesini konu alıyor. Köylerinde düzenlenen tazı yarışlarına tavşan sağlayarak geçimini sağlayan Beko'nun oğlu Musa yarışlardan sonra tavşanları toplar ve ölülerini gömer, yaralılarını ise terk edilmiş bir madende iyileştirir. Kendini çocuk gibi hissettiği tek yer olan bu madende farklı bir hayat yaşar. Bir gün engelli çocukların ailelerinin devletten maaş aldığını öğrenen Beko, Musa'yı engelli bir çocuk gibi davranmaya, sağlık kurulunu ikna etmeye ve engelli çocuklar okuluna gitmeye zorlar. Musa'nın hayatında daha da kötü bir kabus başlar ve bir isyan başlatır.