Altın Portakal'da 7 Ödül Birden Aldı: Yılın En İyi Filmi Tavşan İmparatorluğu'nu İnceliyoruz!

Altın Portakal
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.11.2025 - 14:15

Bu yıl 62.'si düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nde geceye damga vuran yapım Tavşan İmparatorluğu oldu. En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödülleri dahil 7 ödül kazanan film sosyal medyada gündem oldu.

Tavşan İmparatorluğu konusu nedir, oyuncuları kimler? Gelin birlikte inceleyelim!

Seyfettin Tokmak imzalı Tavşan İmparatorluğu, Altın Portakal Ödülleri'ne damga vurdu!

Tavşan İmparatorluğu En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu gibi 7 ödülün sahibi oldu. Geceye damga vuran film çok konuşuldu.

Tavşan İmparatorluğu Filmi Konusu

Tavşan İmparatorluğu, babası Beko ile depresif bir ev ortamında yaşayan 12 yaşındaki Musa'nın hikayesini konu alıyor. Köylerinde düzenlenen tazı yarışlarına tavşan sağlayarak geçimini sağlayan Beko'nun oğlu Musa yarışlardan sonra tavşanları toplar ve ölülerini gömer, yaralılarını ise terk edilmiş bir madende iyileştirir. Kendini çocuk gibi hissettiği tek yer olan bu madende farklı bir hayat yaşar. Bir gün engelli çocukların ailelerinin devletten maaş aldığını öğrenen Beko, Musa'yı engelli bir çocuk gibi davranmaya, sağlık kurulunu ikna etmeye ve engelli çocuklar okuluna gitmeye zorlar. Musa'nın hayatında daha da kötü bir kabus başlar ve bir isyan başlatır.

Tavşan İmparatorluğu Oyuncu Kadrosu

Tavşan İmparatorluğu filminde Alpay Kaya, Sermet Yeşil, Kubilay Tunçer rol alıyor.

Tavşan İmparatorluğu Yönetmen ve Senarist

Dram türündeki filmin senaryosunu kaleme alan Seyfettin Tokmak, aynı zamanda yönetmenliğini de üstlendi.

Tavşan İmparatorluğu Nerede Çekildi?

Film, Keban'da çekildi.

Tavşan İmparatorluğu sinema eleştirmenlerinden tam not aldı.

Eleştirmenlerin övgüyle bahsettiği film, katıldığı ödül törenlerinde yakaladığı başarılarla bu övgüye karşılık verdi. Film Altın Portakal'ın yanı sıra Tallinn'de 28.Tallinn Black Nights Film Festivalinde 2 ödül kazandı.

