Dijital Siste Büyüyen Nesil - Simülasyonun Çocukları: Dijital Siste Kaybolan Empati

Elbette ki reddetmek mümkün değildir ki bu dijital evren, sınırsız bir bilgi okyanusu, yeni nesil bir okuryazarlığın kapısı ve kendini ifadenin görülmemiş sahnelerini sunar. Peki, sizce asıl soru şu değil midir: Sunduğu imkanlar, talep ettiği bedelin – dikkatin kronik dağınıklığının, anlık haz döngüsünün, derin sosyal bağların aşınmasının – karşısında dengeli bir teraziye oturuyor mu? Yoksa biz, paha biçilmez insani sermayemizi – sabrı, derin dikkati, yüz yüze diyaloğun sihrini – dijital alemin geçici ve sığ sikkeleri için mi takas ediyoruz? Ekranlar artık sadece araç değil, çocukların duygusal gelişiminin birincil mimarları, dünyayı algılama biçimlerinin filtresi haline gelmiştir. Dopamin adı verilen nörokimyasalın kapitalizminin küçük ama sadık tüketicileri olarak, sürekli bir 'sonraki'nin peşinde koşarken, şimdiki anın dingin ve derin sularında yüzme kapasitesini yitiriyorlar. Gerçeklik, yüksek çözünürlüklü, saniyede altmış karelik, sürekli kurgulanan bir simülasyonun soluk, yavaş ve kusurlu bir kopyası gibi algılanıyor; bu da beraberinde, analog dünyaya karşı kronik bir sabırsızlık ve sürekli bir can sıkıntısı hali getiriyor. Belki de ekranlar, modern çağın 'Lotus Yiyenleri'dir; tıpkı Odysseus'un tayfalarını unutkanlığa ve atalete sürükleyen o büyülü bitki gibi, çocuklarımızın hafızasını, iradesini ve gerçek dünyaya dönüş arzusunu kemiren bir ninni sunarlar.