Dijital Siste Büyüyen Nesil - Simülasyonun Çocukları: Dijital Siste Kaybolan Empati
Uzun bir sessizliğin ardından, kelimelerin dingin limanına demir atarken, zihnimizi meşgul eden o kadim soruyu, insanlık durumumuzun yeni ve ürpertici bir varyasyonunu, 'sınırsız ekran, sorunlu gelecek' olarak özetlenebilecek bu çağsal paradoksu, tüm giriftliği ve varoluşsal sonuçlarıyla birlikte masaya yatırmanın tam vaktidir.
Artık karşımızdaki manzara, parkta sallanan, taşları suya sektiren bir çocuk portresi yok.
Bu fenomen, basit bir "teknoloji bağımlılığı" kavramının çok ötesinde, insan olmanın biyolojik temellerini, nöral yollarımızı, dikkatin ve hazzın ekonomisini, hatta bilinçaltımızın karanlık sularını yeniden şekillendiren kolektif bir deneyim, bir tür sessiz ve yaygın antropolojik dönüşümdür.
Bu sistematik aşırı uyarım, yalnızca dikkati parçalamakla kalmıyor, aynı zamanda derin ve yaratıcı düşüncenin zorunlu kuluçka alanı olan "sıkıntı"yı da ortadan kaldırıyor.
Peki, bu her yanı saran dijital sisi delip geçmek, bu yeni neslin gerçeklikle sağlam, anlamlı ve duyarlı bir bağ kurmasına nasıl yardımcı olabiliriz?
Nihayetinde, asıl hedef, çocuklarımızın varlıklarını, parmak uçlarında sonsuza dek kaybolup giden bir kaydırma hareketine indirgememektir.
