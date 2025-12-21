onedio
Reyting Birincisi Dizinin Çocuk Oyuncuları O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e Katılıyor!

O Ses Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.12.2025 - 13:24

Yılbaşını evde geçireceklerin ilk tercihlerinden biri olan ve reytinglere damga vuran O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'in konukları netleşmeye başladı. Birbirinden ünlü isimlerin katılacağı programa, Güller ve Günahlar dizisinden katılacak isimler de belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

O Ses Türkiye, 2026'yı evinden karşılayanlar için bu yıl da ekranlarda olacak.

Son yıllarda 31 Aralık gecesine damga vuran ve reytinglerde zirveye oturan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı bu yıl da TV8 ekranlarında yayında olacak. Programa, Ava Yaman, Burak Yörük, Rabia Soytürk, Feyza Civelek, Mahsun Karaca, Cihan Ünal, Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat gibi isimler katılacak.

Güller ve Günahlar'ın sevilen çocuk oyuncuları da O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e konuk olacak.

Güller ve Günahlar'da İlkim’i canlandıran Mina Akdin, Hayal’e hayat veren Beren Gençalp ve Kader rolüyle herkesin sevgisini kazanan Yade Arayıcı O Ses Türkiye'ye konuk olacak. Programın çekimleri bu akşam yapılacak.

