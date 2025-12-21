Reyting Birincisi Dizinin Çocuk Oyuncuları O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e Katılıyor!
Yılbaşını evde geçireceklerin ilk tercihlerinden biri olan ve reytinglere damga vuran O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'in konukları netleşmeye başladı. Birbirinden ünlü isimlerin katılacağı programa, Güller ve Günahlar dizisinden katılacak isimler de belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
O Ses Türkiye, 2026'yı evinden karşılayanlar için bu yıl da ekranlarda olacak.
Güller ve Günahlar'ın sevilen çocuk oyuncuları da O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e konuk olacak.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
