Nur Fettahoğlu'ndan Tüm Dengeleri Değiştirecek Muhteşem Yüzyıl İtirafı!

Nur Fettahoğlu'ndan Tüm Dengeleri Değiştirecek Muhteşem Yüzyıl İtirafı!

Muhteşem Yüzyıl
Merve Ersoy
Merve Ersoy
21.12.2025 - 10:29

2011 ve 2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl, finalinin üstünden geçen 11 yılın ardından bile en çok konuşulan dizilerden biri olmayı sürdürüyor. Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Perçin, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç, Nebahat Çehre gibi birbirinden ünlü isimleri kadrosunda bulunduran dizi, bu kez de Nur Fettahoğlu'ndan yıllar sonra gelen itirafla gündem oldu.

Kaynak: Socrates Dergi

Türk dizilerinin efsanelerinden biri kabul edilen Muhteşem Yüzyıl'ın finalinin üstünden 11 yıl geçti.

Türk dizilerinin efsanelerinden biri kabul edilen Muhteşem Yüzyıl'ın finalinin üstünden 11 yıl geçti.

Defalarca kez izlenen dizi, X'te editlere damga vurmaya devam ediyor. Oyuncular ve sahneleriyle gündem olsa da bu kez diziyi gündeme getiren konu bambaşka bir itiraf oldu.

Dizide Mahidevran Sultan'ı canlandıran Nur Fettahoğlu, Socrates Dergi'ye neredeyse dizide tüm dengeleri değiştirecek bir olayın gerçekleşeceğine dair bir itirafta bulundu.

Nur Fettahoğlu, “Muhteşem Yüzyıl” için kendisine ilk olarak ‘Hatice Sultan’, Selma Ergeç’e ise ‘Mahidevran Sultan’ rolünün teklif edildiğini açıkladı.

Yorum Yazın