Nur Fettahoğlu'ndan Tüm Dengeleri Değiştirecek Muhteşem Yüzyıl İtirafı!
2011 ve 2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl, finalinin üstünden geçen 11 yılın ardından bile en çok konuşulan dizilerden biri olmayı sürdürüyor. Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Perçin, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç, Nebahat Çehre gibi birbirinden ünlü isimleri kadrosunda bulunduran dizi, bu kez de Nur Fettahoğlu'ndan yıllar sonra gelen itirafla gündem oldu.
Türk dizilerinin efsanelerinden biri kabul edilen Muhteşem Yüzyıl'ın finalinin üstünden 11 yıl geçti.
Nur Fettahoğlu, “Muhteşem Yüzyıl” için kendisine ilk olarak ‘Hatice Sultan’, Selma Ergeç’e ise ‘Mahidevran Sultan’ rolünün teklif edildiğini açıkladı.
