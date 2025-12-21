Nur Fettahoğlu'ndan Tüm Dengeleri Değiştirecek Muhteşem Yüzyıl İtirafı!

Defalarca kez izlenen dizi, X'te editlere damga vurmaya devam ediyor. Oyuncular ve sahneleriyle gündem olsa da bu kez diziyi gündeme getiren konu bambaşka bir itiraf oldu.

Dizide Mahidevran Sultan'ı canlandıran Nur Fettahoğlu, Socrates Dergi'ye neredeyse dizide tüm dengeleri değiştirecek bir olayın gerçekleşeceğine dair bir itirafta bulundu.