2025’te En Çok Konuşulan Yerli Diziler Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.12.2025 - 08:31

Televizyon ekranları 2025 boyunca adeta dur durak bilmedi. Kimi diziler sahneleriyle sosyal medyayı salladı, kimileri reyting savaşlarında öne çıktı. İzleyicinin dilinden düşmeyen replikler, viral olan anlar ve çok konuşulan karakterler yılın öne çıkanlarını belirledi. Tartışmalar, övgüler ve eleştirilerle bazı yapımlar gündemin merkezine yerleşti. İşte 2025 yılında en çok konuşulan diziler!

1. Teşkilat

Teşkilat bu yıla damga vuran dizilerin başında geldi. Başrolünde yer alan Aybüke Pusat’ın boykot paylaşımları nedeniyle kadrodan çıkarılması diziyi haftalarca X’te ilk sıralarda tutmuştu.

2. Taşacak Bu Deniz

Taşacak Bu Deniz de 2025 boyunca en çok konuşulan dizilerden oldu. İki düşman aile arasındaki çatışma her bölümde heyecanın dozunu artırdı. Aynı zamanda reyting rekortmeni Uzak Şehir’i geçerek güçlü bir rakip olması da X’te başlıklara konu oldu.

3. Uzak Şehir

Uzak Şehir, sezon boyunca reytinglerde güçlü duruşunu korurken özellikle dramatik yüzleşme sahneleriyle gündem oldu. En çok konuşulan an öldü bilinen Boran karakterinin yeni sezonda hikayeye yeniden dahil olmasıydı.

4. Kızılcık Şerbeti

Kızılcık Şerbeti, 2025’te de cesurca ele aldığı sahnelerle konuşuldu. En çok yankı uyandıran an yeni sezonun ilk bölümünde Doğa ile Firaz’ın yasak aşk yaşaması oldu. Tepkiler nedeniyle senaryoda değişikliğe de gidilmişti.

5. Eşref Rüya

Eşref Rüya, özellikle Görkem Sevindik’in canlandırdığı Kadir karakteriyle sosyal medyada fenomen oldu. En çok konuşulan sahne ise Kadir’in beklenmedik dans anıydı. Bu sahne kısa sürede eğlenceli videolara, caps’lere ve parodilere dönüştü. Dizinin karanlık havası içinde gelen bu sahne izleyiciyi şaşırttı. Bu ters köşe anlar, diziyi sürekli gündemde tuttu.

6. Kızıl Goncalar

Kızıl Goncalar, toplumsal ve dini temaları ele alış biçimiyle gündemden düşmedi. Nisan ayında final yapan dizi 46 bölümüyle Türk dizi tarihinin en çok konuşulanlarındı.

7. Halef: Köklerin Çağrısı

2025’in yeni sezonunda ilk bölümüyle ekranlara gelen Halef de kısa sürede geniş bir kitleye sahip oldu. Aşiret temalı dizi iki kadın arasında kalan erkek karakterin gelgitleri nedeniyle X’te sürekli konuşuldu.

8. Yalı Çapkını

Dile kolay 2022’de yayına başlayan Yalı Çapkını bu yıl finaliyle ekranlara veda etti. Dizi her bölümüyle X’te muhakkak konuşuluyordu. Seyran ile Ferit’in aşkı unutulmaz bir diziye konu olurken bu yıl da en çok konuşulanlardandı.

9. İnci Taneleri

Üçüncü sezonu merakla beklenen İnci Taneleri ilk yayınlandığı yıl kadar etki yaratmasa da 2025 dizileri arasında da kendini göstermeyi başardı. Final iddiaları nedeniyle X’te gündem olan dizi tartışmaların odağındaydı. Ancak 2026’da başlayacağı açıklanınca dizinin izleyicileri derin bir oh çekti.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
