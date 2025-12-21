2025’te En Çok Konuşulan Yerli Diziler Belli Oldu
Televizyon ekranları 2025 boyunca adeta dur durak bilmedi. Kimi diziler sahneleriyle sosyal medyayı salladı, kimileri reyting savaşlarında öne çıktı. İzleyicinin dilinden düşmeyen replikler, viral olan anlar ve çok konuşulan karakterler yılın öne çıkanlarını belirledi. Tartışmalar, övgüler ve eleştirilerle bazı yapımlar gündemin merkezine yerleşti. İşte 2025 yılında en çok konuşulan diziler!
1. Teşkilat
2. Taşacak Bu Deniz
3. Uzak Şehir
4. Kızılcık Şerbeti
5. Eşref Rüya
6. Kızıl Goncalar
7. Halef: Köklerin Çağrısı
8. Yalı Çapkını
9. İnci Taneleri
