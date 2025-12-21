onedio
Ben Leman İzleyicisinin Dizi Final Yapmasın Diye Çabası Dikkatlerden Kaçmadı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.12.2025 - 09:20

NOW TV'nin sezon başı yayın hayatına başlayan dizisi Ben Leman'ın 20 Aralık Cumartesi akşamı ekrana gelen bölümü 'kader' bölümü olacaktı. Dizinin yayınlanan 12. bölümünün reytinglerine bakılarak final yapıp yapmayacağına karar verileceği açıklanmıştı. Ben Leman izleyicileri, sevdikleri dizi final yapmasın diye adeta harekete geçti.

20 Aralık Cumartesi Ben Leman'ın kader bölümü diyebileceğimiz 12. bölümü ekrana geldi.

NOW TV'de yayınlanan Ben Leman için 12. bölüm reytinglerine bakılarak final yapıp yapmayacağına karar verileceği açıklanmıştı. Bu haberi öğrenen izleyicileri, dizi final yapmasın diye tüm tuşlara bastılar!

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
