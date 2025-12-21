onedio
Başrolün Son Anda Değiştiği Doc Dizisinin Adı Belli Oldu: Ana Karakterin Adı Değişti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.12.2025 - 08:40

NOW TV'de ekrana gelecek Doc dizisi uyarlamasında Sıla Türkoğlu, son anda Alina Boz'un yerine geçmişti. Çekimleri önümüzdeki hafta başlayacak dizinin kadrosu neredeyse tamamen netleşirken dizinin adının ne olacağı merak ediliyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Doc dizisinin adı belli oldu. Sıla Türkoğlu'nun canlandıracağı Mevsim karakterinin adı değişti.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Çekimleri önümüzdeki hafta başlayacak Doc uyarlaması dizinin adı belli oldu!

İbrahim Çelikkol ile Sıla Türkoğlu’nu başrollerde izleyeceğimiz dizinin adı bir değişiklik olmazsa Doktor Başka Hayatta olacak. Merakla beklenen ve birbirinden ünlü oyuncuların yer aldığı dizide Dizide İbrahim Çelikkol “Prof. Dr. İnan Kural”ı, Sıla Türkoğlu “Elif”i, Şebnem Hassanisoughi (Aylin), Bertan Asllani “Toprak”ı, Ferit Aktuğ “Ekin”, Esra Akkaya “Feda”, Eylül Tumbar “Zeren”, Yasemin Yazıcı “Aslı”, Merve Bulut “Nesrin”i, Berk Özgür “Ali Kocaman”ı, Özge O’Neill Sarımola “Gülten”i, Aysun Demir “Rüveyda”yı ve Nurhayat Boz “Mukaddes”i canlandıracak.

Doc dizisinde Mevsim karakterinin adı değişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ana karakter için konuşulan Mevsim adında değişikliğie gidildi. Sıla Türkoğlu'nun canlandıracağı karakterin adı Elif olacak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
