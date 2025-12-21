Başrolün Son Anda Değiştiği Doc Dizisinin Adı Belli Oldu: Ana Karakterin Adı Değişti!
NOW TV'de ekrana gelecek Doc dizisi uyarlamasında Sıla Türkoğlu, son anda Alina Boz'un yerine geçmişti. Çekimleri önümüzdeki hafta başlayacak dizinin kadrosu neredeyse tamamen netleşirken dizinin adının ne olacağı merak ediliyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Doc dizisinin adı belli oldu. Sıla Türkoğlu'nun canlandıracağı Mevsim karakterinin adı değişti.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çekimleri önümüzdeki hafta başlayacak Doc uyarlaması dizinin adı belli oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doc dizisinde Mevsim karakterinin adı değişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın