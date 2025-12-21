onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Final Kararını Belirleyecek Reyting Açıklandı: 20 Aralık Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Final Kararını Belirleyecek Reyting Açıklandı: 20 Aralık Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.12.2025 - 12:43

Yeni sezonda başlayan pek çok dizi için final kararları art arda gelirken, Ben Leman'ın final yapıp yapmayacağının 12. bölüm reytinglerine bağlı olduğu açıklanmıştı. Güller ve Günahlar ile Gönül Dağı rekabeti arasında kalan Ben Leman'ın akıbetinin belli olacağı 20 Aralık Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.

20 Aralık Cumartesi reyting sonuçları ne oldu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ben Leman dizisinin final yapıp yapmayacağı yarın belli olacak.

Ben Leman dizisinin final yapıp yapmayacağı yarın belli olacak.

12. bölüm reytinglerine göre 13. bölümde final yapacağı iddia edilen Ben Leman ile Gönül Dağı ve Güller ve Günahlar dizilerinin reyting sonuçları belli oldu.

Ben Leman, Total'de 3.00 reytingle 8., AB'de 4.20 reytingle 2., ABC1'de 3.80 reytingle 3. oldu.

Güller ve Günahlar, cumartesi reyting sonuçlarının zirvesinde yer aldı.

Güller ve Günahlar, cumartesi reyting sonuçlarının zirvesinde yer aldı.

Güller ve Günahlar Total'de 8.52, AB'de 5.82, ABC1'de 7.37 reytingle tüm kategorilerde zirvede yer aldı.

Gönül Dağı ise, Total'de 6.42 reytingle 2., AB'de 4.11 reytingle 3., ABC1'de ise 5.54 reytingle 2. oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın