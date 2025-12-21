Final Kararını Belirleyecek Reyting Açıklandı: 20 Aralık Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu
Yeni sezonda başlayan pek çok dizi için final kararları art arda gelirken, Ben Leman'ın final yapıp yapmayacağının 12. bölüm reytinglerine bağlı olduğu açıklanmıştı. Güller ve Günahlar ile Gönül Dağı rekabeti arasında kalan Ben Leman'ın akıbetinin belli olacağı 20 Aralık Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.
20 Aralık Cumartesi reyting sonuçları ne oldu?
Ben Leman dizisinin final yapıp yapmayacağı yarın belli olacak.
Güller ve Günahlar, cumartesi reyting sonuçlarının zirvesinde yer aldı.
