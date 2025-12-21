Final Kararını Belirleyecek Reyting Açıklandı: 20 Aralık Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

12. bölüm reytinglerine göre 13. bölümde final yapacağı iddia edilen Ben Leman ile Gönül Dağı ve Güller ve Günahlar dizilerinin reyting sonuçları belli oldu.

Ben Leman, Total'de 3.00 reytingle 8., AB'de 4.20 reytingle 2., ABC1'de 3.80 reytingle 3. oldu.