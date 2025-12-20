Aşk Diline Göre İlişkide Ne İstiyorsun?
İlişkide gerçekten neye ihtiyaç duyduğunu keşfetmek, hem seni hem de partnerini daha iyi anlamanın en güzel yollarından biri. Aşk dilini bilmek, sevgiyi doğru yerden hissetmeni sağlar ve bağınızı çok daha güçlü bir hâle getirir. Bu test, kalbinin neyle beslendiğini bulmana yardımcı olacak.
Hazırsan başlayalım👇
1. Cinsiyetini öğrenerek teste başlayalım!
2. Herkes partneri tarafından iltifat almak ya da sevildiğini duymak ister. O sana bunu ne kadar sıklıkla yapıyor?
3. Sana ne sıklıkla hediye alıyor?
4. Seni en çok ne hayal kırıklığına uğratır?
5. Söyle bakalım, sevgilinle kaliteli vakit geçirdiğini düşünüyor musun?
6. Birbirinize dokunmadan geçen bir gün sana eksik gelir mi?
7. Senin bir ilişkide en çok ihtiyaç duyduğun şey nedir?
8. Son olarak, fiziksel temas senin için ne tür duygusal anlamlar taşıyor?
Hayatı kolaylaştıran eylemler!
Kaliteli vakit!
Onaylayıcı sözler!
Fiziksel temas!
