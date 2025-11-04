Robert Pattinson ve Jennifer Lawrence'ın 'Die, My Love' Filminin Türkiye'de Vizyona Girmemesi Çok Konuşuldu
Robert Pattinson ve Jennifer Lawrence'ın başrollerini paylaştığı Die, My Love filmi 7 Kasım'da yurt dışında vizyona giriyor. Yönetmenliğini Lynne Ramsay'in yaptığı Amerika'nın kırsal kesiminde yaşayan film, evlilik ve annelik talepleri karşısında bunalan bir kadının psikolojik çöküşünü konu alınıyor. Filmin Türkiye'deki sinemalarda yayınlanmayacak olması izleyicilerin tepkisini çekti.
Robert Pattinson ve Jennifer Lawrence'ın başrollerini paylaştığı Die, My Love filmi için geri sayım başladı.
Bir X kullanıcısı filmin Türkiye'de vizyona girmemesine isyan etti.
