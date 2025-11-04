Oscar Adayı Yıldız Böbreğini Bağışlamak İçin Harekete Geçti: Tanımadığı Birinin Hayatını Kurtaracak!

“Diyelim ki Kansas City'de biri böbreğe ihtiyaç duyuyor ama çocuğu ya da yakını doku uyumu nedeniyle bağış yapamıyor. Benim böbreğim o kişiye uyuyorsa, ona veriliyor. O kişinin yakını da başka biriyle eşleşirse kendi böbreğini bağışlayabiliyor. Bu şekilde zincirleme bir sistem oluşuyor ama bunun işleyebilmesi için en başta tamamen gönüllü bir bağışçının süreci başlatması gerekiyor. İnsanlar bunun ne kadar mantıklı bir şey olduğunu fark edecek bence. Zamanınız ve isteğiniz varsa, kesinlikle yapılması gereken bir şey.”