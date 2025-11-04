Oscar Adayı Yıldız Böbreğini Bağışlamak İçin Harekete Geçti: Tanımadığı Birinin Hayatını Kurtaracak!
Oscar adayı oyuncu Jesse Eisenberg, yıllardır düşündüğü kararı resmileştirdi: Böbreğini tanımadığı birine bağışlayacak. Kararını açıkladıktan sonra birkaç söz daha dile getirdi ve “Zamanın ve isteğin varsa, bu kesinlikle yapılması gereken bir şey” diyerek çağrıda bulundu. Gelin detaylara geçelim!
Eisenberg, Today programında ameliyatın aralık ortasında planlandığını söyledi ve süreci anlattı.
Kendisi 10 yıldır böbreğini bağışlamak istiyormuş ancak şimdi planlayabilmiş.
