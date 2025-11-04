onedio
Oscar Adayı Yıldız Böbreğini Bağışlamak İçin Harekete Geçti: Tanımadığı Birinin Hayatını Kurtaracak!

Elif Sude Yenidoğan
04.11.2025 - 09:03

Oscar adayı oyuncu Jesse Eisenberg, yıllardır düşündüğü kararı resmileştirdi: Böbreğini tanımadığı birine bağışlayacak. Kararını açıkladıktan sonra birkaç söz daha dile getirdi ve “Zamanın ve isteğin varsa, bu kesinlikle yapılması gereken bir şey” diyerek çağrıda bulundu. Gelin detaylara geçelim!

Eisenberg, Today programında ameliyatın aralık ortasında planlandığını söyledi ve süreci anlattı.

“Diyelim ki Kansas City'de biri böbreğe ihtiyaç duyuyor ama çocuğu ya da yakını doku uyumu nedeniyle bağış yapamıyor. Benim böbreğim o kişiye uyuyorsa, ona veriliyor. O kişinin yakını da başka biriyle eşleşirse kendi böbreğini bağışlayabiliyor. Bu şekilde zincirleme bir sistem oluşuyor ama bunun işleyebilmesi için en başta tamamen gönüllü bir bağışçının süreci başlatması gerekiyor. İnsanlar bunun ne kadar mantıklı bir şey olduğunu fark edecek bence. Zamanınız ve isteğiniz varsa, kesinlikle yapılması gereken bir şey.”

Kendisi 10 yıldır böbreğini bağışlamak istiyormuş ancak şimdi planlayabilmiş.

Eisenberg aynı zamanda düzenli kan bağışı yapıyor. Kısacası Eisenberg, şöhretini organ bağışı farkındalığına kanalize ederek somut bir adım atıyor. İzleyicilerin tepkisi şimdiden destek yönünde: “Örnek olsun” yorumları sosyal medyada çoğalıyor.

