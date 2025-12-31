En Rekabetçi Spor Olan Tenisin Doğuşu ve Gelişimi

Tenis bir dönem o kadar elitistti ki sıradan insanların korta yaklaşması bile hayal sayılıyordu. Özellikle İngiltere ve Fransa’da krallar bu oyuna bayılıyordu. VIII. Henry’nin tenis tutkusunun dillere destan olduğunu söylebiliriz. Ancak bu elit ilgi, oyunun gelişimini hızlandırdı çünkü kurallar netleşmeye, ekipmanlar standartlaşmaya başladı. Raketler ahşaptı, toplar ağırdı ve maçlar fiziksel olduğu kadar mental olarak da yıpratıcıydı. Yine de bu dönemde tenis hala kapalı alan oyunu olarak sınıflandırılıyordu. Halkla arasındaki mesafe büyüktü ama potansiyeli belliydi. Bu spor bir gün zincirlerini kıracaktı, sadece doğru zamanı bekliyordu.