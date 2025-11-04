onedio
Netflix'in Yeni Dizisi Gupi'de Gupse Özay'ın Seslendirme Yaptığı Anlar Yayınlandı

Gupse Özay Netflix
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.11.2025 - 15:33

Netflix Türkiye için hazırlanan animasyon dizisi Gupi sonunda yayınlandı. Gupse Özay'ın kaleminden çıkan Gupi'de başrol Gupi'yi de Özay seslendirdi. Gupse Özay'ın seslendirme yaptığı anlar sosyal medyada yayınlandı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Gupse Özay'ın kaleminden çıkan yeni animasyon dizisi "Gupi", geçtiğimiz günlerde Netflix'te yayınlandı.

Çocuklara yönelik bir animasyon dizisi olan Gupi, seslendirme ve görüntü kalitesi nedeniyle pek beğenilmemiş ve sosyal medyada epey yorum almıştı. Yayınlanır yayınlanmaz en çok izlenen diziler listesine giren Gupi'den ilk kamera arkası geldi. Dizinin hem senaristliğini hem de başrol Gupi'nin seslendirmesini üstlenen Gupse Özay'ın seslendirme yaptığı anlar yayınlandı.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
