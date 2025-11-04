Netflix'in Yeni Dizisi Gupi'de Gupse Özay'ın Seslendirme Yaptığı Anlar Yayınlandı
Netflix Türkiye için hazırlanan animasyon dizisi Gupi sonunda yayınlandı. Gupse Özay'ın kaleminden çıkan Gupi'de başrol Gupi'yi de Özay seslendirdi. Gupse Özay'ın seslendirme yaptığı anlar sosyal medyada yayınlandı.

Gupse Özay'ın kaleminden çıkan yeni animasyon dizisi "Gupi", geçtiğimiz günlerde Netflix'te yayınlandı.
