Ateşli Sahneleriyle Hafızalara Kazınmış 15 Erotik Dizi ve Film
İzlediğiniz dizi ve filmlerde yer alan ateşli sahneler ilginizi çekiyor ve izlemekten keyif alıyor olabilirsiniz. Tam da bu ateşli sahneleri sayesinde heyecanınızı katlayacak ve 'erotik dizi', 'erotik film' denince akla gelecek yapımlar var. Biz de sizler için bu yapımları bir araya getirdik.
İzlemek için erotik dizi ve erotik film arayanlara özel listemizi buyurun birlikte inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Lady Chatterley’s Lover (2022)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sex/Life (2021- )
3. Dark Desire (Orijinal adı “Oscuro Deseo”, 2020- )
4. It Feels So Good (2020)
5. Good Luck to You, Leo Grande (2022)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. No Limit (2022)
7. The Voyeurs (2021)
8. Pleasure (2021)
9. Simple Passion (2020)
10. The Idol (2023)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Toy Boy (2019-2022)
12. Babylon (2022)
13. Tell Me Lies (2022)
14. Elite (2018-)
15. 365 Days: This Day (2022)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın