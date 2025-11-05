onedio
article/comments
Ateşli Sahneleriyle Hafızalara Kazınmış 15 Erotik Dizi ve Film

Ateşli Sahneleriyle Hafızalara Kazınmış 15 Erotik Dizi ve Film

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.11.2025 - 09:45

İzlediğiniz dizi ve filmlerde yer alan ateşli sahneler ilginizi çekiyor ve izlemekten keyif alıyor olabilirsiniz. Tam da bu ateşli sahneleri sayesinde heyecanınızı katlayacak ve 'erotik dizi', 'erotik film' denince akla gelecek yapımlar var. Biz de sizler için bu yapımları bir araya getirdik.

İzlemek için erotik dizi ve erotik film arayanlara özel listemizi buyurun birlikte inceleyelim!

1. Lady Chatterley’s Lover (2022)

İngiliz dönem dramı-romantik film; aristokrat bir kadının savaş sonrası eve felçli dönen eşinin ardından, çiftlik bekçisiyle birlikte olması ve cinsellik aracılığıyla özgürlüğünü bulmasını anlatıyor.

2. Sex/Life (2021- )

Banliyöde yaşayan bir ev kadını olan Billie'nin hayatı geçmişteki tutkulu aşkını hatırladığında sarsılır. Kocasıyla kurduğu standart ve sıradan yaşam, eski sevgilisinin yeniden ortaya çıkmasıyla altüst olur. Dizide oldukça cesur sahneler yer alıyor ve erotik sahnelere sansürsüz yer veriliyor.

3. Dark Desire (Orijinal adı “Oscuro Deseo”, 2020- )

Filmde evli hukuk profesörü Alma’nın, genç ve gizemli bir adamla yaşadığı kısa süreli kaçamak, onu sırlarla dolu bir labirente doğru sürüklüyor. Başta bir tutku hikâyesi gibi başlayan olaylar, kısa sürede ihanet, kıskançlık ve ölümle örülü bir erotik gerilime dönüşüyor.

4. It Feels So Good (2020)

Uzun süre ayrı kalan Kenji ve Naoko, bir arkadaşlarının düğününde yeniden karşılaşıyor. İkisi de geçmişlerinde bıraktıklarını sandıkları duyguların aslında hâlâ capcanlı olduğunu fark ediyorlar. Film boyunca tutku dolu sahneler yer alıyor.

5. Good Luck to You, Leo Grande (2022)

60 yaşında dul bir kadın olan Nancy, hayatı boyunca kimseyle gerçekten tutkuyu deneyimlememiştir. Bir gün cesaretini toplayan Nancy, genç bir eskort olan Leo Grande’yi bir otel odasında karşısında bulur. Başta her şey gergindir; ama zamanla sohbetler derinleşir, kahkahalar çoğalır ve erotik atmosfer şaşırtıcı bir sıcaklık kazanır.

6. No Limit (2022)

Roxana, serbest dalışa olan tutkusunu bir adım öteye taşımak isterken karizmatik eğitmeni Pascal’la tanışır. Aralarındaki çekim anında fiziksel bir bağa dönüşür; sualtında geçen sahneler sadece estetik değil, erotik bir gerilimi de taşır. Dalış ve aşk aynı nefesle yaşanır — tutku, adrenalin ve ölüm korkusu iç içe geçer.

7. The Voyeurs (2021)

Yeni evlerine taşınan genç çift Pippa ve Thomas, karşı apartmandaki komşularını tesadüfen izlemeye başlar. Komşu çiftin açık saçık ve “fazla samimi” hayatı, onların merakını zamanla bir saplantıya dönüştürür. İzledikçe daha çok bağlanırlar — ama bir gün sınırı aştıklarını fark ederler.

8. Pleasure (2021)

İsveçli genç Bella Cherry, porno endüstrisinin kalbine girmek için Los Angeles’e gelir. Başta ışıklar, şöhret ve özgürlük vaat eden bir dünya gibi görünür her şey. Ama kamera arkasında bambaşka bir gerçek vardır: sömürü, rekabet ve kaybolan sınırlar.

9. Simple Passion (2020)

Hélène, başarılı ama yalnız bir kadındır; evli bir Rus diplomatla tanıştığında hayatının eksik parçasını bulduğunu sanır. Aralarındaki ilişki, bir süre sonra tutkulu bir takıntıya dönüşür. Hélène’in günleri beklemekle, telefonun çalmasını ummakla geçer.

10. The Idol (2023)

Pop yıldızı Jocelyn’in kariyerini yeniden inşa etmeye çalışırken, karizmatik bir tarikat liderine kapılmasıyla başlayan hikâye. Şöhret, cinsellik ve güç manipülasyonu üzerine kurulu bu dizi, izleyiciyi rahatsız edecek kadar çıplak bir anlatı sunar. Jocelyn’in erotik sahneleri, onun özgürlüğe mi yoksa yeni bir esarete mi adım attığını sorgulatır.

11. Toy Boy (2019-2022)

Malaga’da yaşayan genç bir striptizci, zengin bir kadının sevgilisi olduktan sonra bir cinayetle suçlanır. Erotik koreografiler, dans ve şehvet dolu atmosferin ardında güçlü bir intikam hikâyesi vardır. Dizi, hem kaslı bedenlerin hem kırılmış kalplerin öyküsüdür aslında.

12. Babylon (2022)

Damien Chazelle’in Hollywood’un altın çağını anlattığı bu dev yapım, aslında şöhret, tutku ve ahlaksızlığın çılgın bir portresi. Film, sinemanın doğduğu dönemi cinsellik, güç ve hırsla iç içe anlatıyor. Margot Robbie’nin canlandırdığı Nellie karakteri, erotizmi hayatta kalmak için kullanan bir kadın figürü olarak öne çıkıyor.

13. Tell Me Lies (2022)

Lucy ve Stephen’ın kampüste başlayan ilişkisi, zamanla psikolojik bir savaşa dönüşüyor. Erotik atmosfer, manipülasyonun gölgesinde giderek kararıyor. Dizi, seksin bir yakınlık değil, güç mücadelesi aracı olabileceğini gösteriyor. İzleyici, her bölümde kimin kime zarar verdiğini tam anlayamadan kendini bu toksik çekim içinde buluyor.

14. Elite (2018-)

Lüks bir okulda geçen bu İspanyol dizisi, gençlik, sınıf farkı ve erotizmi iç içe anlatır. 2020 sonrası sezonlarında dizi, cinselliğin sınırlarını daha da zorlayarak cesur bir tarza büründü. Karakterler arasındaki yasak ilişkiler, üçlü dinamikler ve sırlar, hem erotik hem sosyolojik bir gerilim yaratıyor. “Aşk mı, statü mü?” sorusu her bölümde yeniden karşımıza çıkıyor.

15. 365 Days: This Day (2022)

İlk filmle gündeme bomba gibi düşen 365 Days’in devamında, Laura ve Massimo’nun ilişkisi daha da karanlık ve tehlikeli bir hâl alıyor. Lüks, güç ve tutku içinde yaşarken birbirlerine duydukları arzu artık bir tür savaş hâline geliyor. Erotik sahneler yine cesur, ama bu kez duygusal kopuş daha belirgin. Laura yeni bir erkeğe yakınlaştığında kıskançlık ve ihanet oyunu başlıyor.

