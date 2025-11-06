Güneş Fırtınası Geliyor: Uzmanlar Uyardı, 6 Kasım’da Bunları Yapmadan Dışarı Çıkmayın!
Güneş’te yaşanan şiddetli patlamalar Dünya’yı etkisi altına alıyor! Uzmanlar, 6 Kasım’da yani bugün yaşanması beklenen jeomanyetik fırtına için kritik uyarılarda bulundu. “Bol bol su tüketin, stresten ve ağır aktivitelerden uzak durun” diyen uzmanlar, özellikle kalp ve tansiyon hastalarını dikkatli olmaya çağırdı.
İşte detaylar!
Güneş’te son günlerde yaşanan yoğun patlamalar, Dünya üzerinde etkisini göstermeye başladı.
Uzmanlar, manyetik fırtınaların etkili olduğu dönemlerde vücudu yormamaya özen gösterilmesi gerektiğini belirtiyor.
Su tüketimi: Vücudun dengesini korumak için bol su içmek öneriliyor.
