Güneş Fırtınası Geliyor: Uzmanlar Uyardı, 6 Kasım’da Bunları Yapmadan Dışarı Çıkmayın!

Buna karşın, kahve, enerji içeceği ve alkol gibi sıvılar bu dönemde mümkün olduğunca azaltılmalı.

Temiz hava: Gün içinde açık havada vakit geçirmek, bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırmak hem zihin hem beden için faydalı olacaktır.

Uyku: Düzenli bir uyku rutini, vücudun manyetik değişimlere karşı direncini artırır. Kaliteli dinlenme, olası baş ağrısı ve yorgunluk hissini hafifletir.

Kronik hastalar: Özellikle kalp ve tansiyon rahatsızlığı olan kişilerin, doktorlarının önerilerine harfiyen uyması ve ilaçlarını yanlarında bulundurması hayati önem taşır.