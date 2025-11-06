onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güneş Fırtınası Geliyor: Uzmanlar Uyardı, 6 Kasım’da Bunları Yapmadan Dışarı Çıkmayın!

Güneş Fırtınası Geliyor: Uzmanlar Uyardı, 6 Kasım’da Bunları Yapmadan Dışarı Çıkmayın!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.11.2025 - 11:51

Güneş’te yaşanan şiddetli patlamalar Dünya’yı etkisi altına alıyor! Uzmanlar, 6 Kasım’da yani bugün yaşanması beklenen jeomanyetik fırtına için kritik uyarılarda bulundu. “Bol bol su tüketin, stresten ve ağır aktivitelerden uzak durun” diyen uzmanlar, özellikle kalp ve tansiyon hastalarını dikkatli olmaya çağırdı.

İşte detaylar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güneş’te son günlerde yaşanan yoğun patlamalar, Dünya üzerinde etkisini göstermeye başladı.

Güneş’te son günlerde yaşanan yoğun patlamalar, Dünya üzerinde etkisini göstermeye başladı.

Art arda gerçekleşen koronal kütle atımları, Dünya’yı etkileyen güçlü jeomanyetik dalgalar oluşturdu. İngiliz Jeoloji Araştırması (BGS), 6 Kasım itibarıyla jeomanyetik fırtına riskine karşı uyarı yayınladı. BGS, Güneş’te gözlemlenen M sınıfı (orta şiddette) patlamaların ve hızlı Güneş rüzgarlarının etkisinin bugün zirveye çıkabileceğini bildirdi.

Uzmanlara göre, Güneş’teki koronal kütle atımları (CME) ve parlamalar, Dünya’nın manyetik alanını sarsacak düzeyde güçlü olduğu için bu durum özellikle hassas bünyelerde baş ağrısı, halsizlik, çarpıntı ve uyku düzensizliği gibi etkiler yaratabiliyor.

Uzmanlar, manyetik fırtınaların etkili olduğu dönemlerde vücudu yormamaya özen gösterilmesi gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlar, manyetik fırtınaların etkili olduğu dönemlerde vücudu yormamaya özen gösterilmesi gerektiğini belirtiyor.

Bu süreçte mümkün olduğunca dinlenmek, stresten uzak kalmak ve ağır egzersizlerden kaçınmak büyük önem taşıyor.

Su tüketimi: Vücudun dengesini korumak için bol su içmek öneriliyor.

Su tüketimi: Vücudun dengesini korumak için bol su içmek öneriliyor.

Buna karşın, kahve, enerji içeceği ve alkol gibi sıvılar bu dönemde mümkün olduğunca azaltılmalı.

Temiz hava: Gün içinde açık havada vakit geçirmek, bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırmak hem zihin hem beden için faydalı olacaktır.

Uyku: Düzenli bir uyku rutini, vücudun manyetik değişimlere karşı direncini artırır. Kaliteli dinlenme, olası baş ağrısı ve yorgunluk hissini hafifletir.

Kronik hastalar: Özellikle kalp ve tansiyon rahatsızlığı olan kişilerin, doktorlarının önerilerine harfiyen uyması ve ilaçlarını yanlarında bulundurması hayati önem taşır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın