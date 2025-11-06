onedio
Miss Universe Yarışmasında Büyük Skandal: "Aptal" Dedi, Yarışmacılar Salonu Terk Etti!

Miss Universe Yarışmasında Büyük Skandal: "Aptal" Dedi, Yarışmacılar Salonu Terk Etti!

06.11.2025 - 09:44

Miss Universe güzellik yarışmasında kriz çıktı! Ev sahibi Tayland'ın cirektörü Nawat Itsaragrisil, Meksika güzeli Fatima Bosch'a sert şekilde çıkışınca ortalık adeta savaş alanına döndü. Bazı yarışmacılar yaşanan olaya tepki olarak salonu terk etti, görüntüler sosyal medyada viral olunca Nawat Itsaragrisil özür diledi.

İşte detaylar!

Dünyanın ilgiyle takip edilen güzellik yarışmalarından biri olan Miss Universe, bu yıl Tayland'da düzenleniyor.

Dünyanın ilgiyle takip edilen güzellik yarışmalarından biri olan Miss Universe, bu yıl Tayland’da düzenleniyor.

Ancak final öncesi büyük kriz patlak verdi! Ön eleme töreninde Miss Universe Tayland Direktörü Nawat Itsaragrisil ile Meksika güzeli Fatima Bosch arasında olay çıktı. Sebep ise Bosch’un tanıtım içeriklerini paylaşmamasıydı.

Nawat Itsaragrisil, herkesin içiinde Meksika güzelini azarlayınca gerginlik oluştu. Bosch'un tepki göstermesi üzerine Itsaragrisil ileriye giderek güvenliği çağırdı ve onu destekleyenlerin diskalifiye edileceği tehdidinde bulundu. Olay kısa sürede büyüdü, Bosch’la birlikte birçok yarışmacı da protesto amacıyla salonu terk etti.

Olayın ardından Bosch, açıklamasında kendisine "Aptal kafalı" denildiğini söyledi.

Olayın ardından Bosch, açıklamasında kendisine "Aptal kafalı" denildiğini söyledi.

Nawat Itsaragrisil ise sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyerek hararet iddiasını reddetti. Bosch'un 'bir zarara yol açtığını' söylemek istediğini öne sürdü.

Ardından MUO Başkanı Raul Rocha açıklama yaptı. Itsaragrisil'in 'ev sahibi olmanın gerçek anlamını unuttuğunu' belirterek, 'Meksika Güzeli'ni küçük düşürdü, hakaret etti ve saygısızlık yaptı. Ayrıca, savunmasız bir kadını sindirmek için güvenliği çağırarak ciddi bir istismarda bulundu' dedi.

Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca Nawat Itsaragrisil tepkiler üzerine özür dilemek zorunda kaldı.

Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca Nawat Itsaragrisil tepkiler üzerine özür dilemek zorunda kaldı.

Sosyal medyada yayımladığı özür videosunda, 'Kendini kötü hisseden, rahatsız olan veya etkilenen herkesten özür dilerim. Özellikle orada bulunan yaklaşık 75 kıza da özürlerimi ilettim' ifadelerini kullandı. Miss Universe Organizasyonu (MUO) da Nawat'ın bu davranışını kınadı. Miss Universe sahnesinde yaşanan bu kriz, güzellik yarışmalarının arka planında yaşanan gerilimleri bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan yarışmanın kazananı 21 Kasım’da belli olacak.

