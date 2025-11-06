Miss Universe Yarışmasında Büyük Skandal: "Aptal" Dedi, Yarışmacılar Salonu Terk Etti!
Miss Universe güzellik yarışmasında kriz çıktı! Ev sahibi Tayland'ın cirektörü Nawat Itsaragrisil, Meksika güzeli Fatima Bosch'a sert şekilde çıkışınca ortalık adeta savaş alanına döndü. Bazı yarışmacılar yaşanan olaya tepki olarak salonu terk etti, görüntüler sosyal medyada viral olunca Nawat Itsaragrisil özür diledi.
Dünyanın ilgiyle takip edilen güzellik yarışmalarından biri olan Miss Universe, bu yıl Tayland’da düzenleniyor.
Olayın ardından Bosch, açıklamasında kendisine "Aptal kafalı" denildiğini söyledi.
Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca Nawat Itsaragrisil tepkiler üzerine özür dilemek zorunda kaldı.
