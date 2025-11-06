Kansere Yakalandığını Duyurmuştu: Cihan Ünal'ın Kızı Irmak Ünal Eski Fotoğrafıyla Herkesi Duygulandırdı!
Geçtiğimiz ay meme kanserine yakalandığını duyuran Cihan Ünal'ın kendisi gibi oyuncu kızı Irmak Ünal, son halini paylaşmıştı. Şimdilerde kısa saçlarıyla sık sık sosyal medyada paylaşımlar yapan Ünal, son olarak eski bir fotoğrafını paylaşarak altına duygusal bir not düştü.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Acı Hayat, Arka Sokaklar, Haziran Gecesi gibi dizilerde rol alan Irmak Ünal'ı birçoğunuz tanıyorsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu kez eski bir fotoğrafıyla takipçilerini geçmişe götürdü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın