Kansere Yakalandığını Duyurmuştu: Cihan Ünal'ın Kızı Irmak Ünal Eski Fotoğrafıyla Herkesi Duygulandırdı!

Paylaşımına 'Hiç eski bir fotoğrafına bakıp,

“Vay be… hayatın ona neler getireceğinden hiç haberi yokmuş,” diye düşündüğün oluyor mu?

Ne kadar garip…. her şey değişmeden önceki halini,

zamanda donmuş bir an olarak görmek.

O anki senin, bugünkü sen olup da geriye dönüp

“Bunu atlatabildiğin için teşekkür ederim,”

diye fısıldayacağını bilmeden…

O, belki neler olacağını bilmiyordu.

Ama yine de gülümseyecek kadar cesurdu.

Ve bir şekilde, o kadın bugünkü ben oldum. 🖤' notunu düştü.