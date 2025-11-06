onedio
Kansere Yakalandığını Duyurmuştu: Cihan Ünal'ın Kızı Irmak Ünal Eski Fotoğrafıyla Herkesi Duygulandırdı!

Gülistan Başköy
06.11.2025 - 08:45

Geçtiğimiz ay meme kanserine yakalandığını duyuran Cihan Ünal'ın kendisi gibi oyuncu kızı Irmak Ünal, son halini paylaşmıştı. Şimdilerde kısa saçlarıyla sık sık sosyal medyada paylaşımlar yapan Ünal, son olarak eski bir fotoğrafını paylaşarak altına duygusal bir not düştü. 

İşte detaylar...

Acı Hayat, Arka Sokaklar, Haziran Gecesi gibi dizilerde rol alan Irmak Ünal'ı birçoğunuz tanıyorsunuzdur.

Usta oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal 2017 yılında radikal bir kararla hem kariyerini bitirmiş hem de boşanmış ardından da 2 çocuğuyla Endonezya’nın Bali Adası’na yerleşmişti. Burada yoga eğitmeni olarak bambaşka bir hayata adım atan Ünal geçtiğimiz Ekim ayında ise kansere yakalandığını duyurmuştu.

Hastaneden yaptığı paylaşıma bu içeriğimizde yer vermiştik:

Bu kez eski bir fotoğrafıyla takipçilerini geçmişe götürdü.

Paylaşımına 'Hiç eski bir fotoğrafına bakıp,

“Vay be… hayatın ona neler getireceğinden hiç haberi yokmuş,” diye düşündüğün oluyor mu?

Ne kadar garip…. her şey değişmeden önceki halini,

zamanda donmuş bir an olarak görmek.

O anki senin, bugünkü sen olup da geriye dönüp

“Bunu atlatabildiğin için teşekkür ederim,”

diye fısıldayacağını bilmeden…

O, belki neler olacağını bilmiyordu.

Ama yine de gülümseyecek kadar cesurdu.

Ve bir şekilde, o kadın bugünkü ben oldum. 🖤' notunu düştü.

