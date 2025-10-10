onedio
Cihan Ünal'ın Kızı Irmak Ünal, Kansere Yakalandığını Açıkladı: Son Halini Paylaştı!

Gülistan Başköy
10.10.2025 - 11:32

Cihan Ünal’ın 48 yaşındaki kendi gibi oyuncu kızı Irmak Ünal, yaklaşık on aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Ünal, sosyal medya hesabından son halini paylaşıp, 'Ve İşte buradayım… kısacık saçlı, açık kalpli, her an minnettar ve kutsanmış olduğunun farkında. Yeni bir gün, yeni bir ben.' notunu düştü.

Gelin birlikte bakalım.

Bir dönemin sevilen oyuncularından Irmak Ünal, uzun bir süredir sessiz sakin bir hayat yaşıyordu.

“Haziran Gecesi”, “Acı Hayat”, “Ahh İstanbul” ve “Arka Sokaklargibi popüler dizilerde rol alan Ünal, 2017 yılında Emre Karabacak’tan boşandıktan sonra hayatında köklü bir değişikliğe gitmişti. 2021 yılında oyunculuk kariyerini sonlandırarak iki çocuğuyla birlikte Endonezya’nın Bali Adası’na yerleşen Ünal, burada yoga eğitmeni olarak bambaşka bir hayata adım atmıştı.

Ancak Ünal, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerini endişelendirdi.

48 yaşındaki oyuncu, yaklaşık on aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini ilk kez açıkladı. “Sonuçların ‘meme kanseri’ kelimelerini duyduğumda yeni yılın ilk günüydü. Bu yolculuğun hem çok zor hem de dönüştürücü olacağını bilmiyordum” diyen Ünal, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı ve bu süreçte şunu net öğrendim: erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bilgi korku değil, güç demek. Kendimi şanslı hissediyorum çünkü inanılmaz bir doktor ekibiyle çevriliyim. Ne kadar ameliyathane kapısında ‘vay be, bir başımayım’ desem de asla yalnız değildim. Allah’ın varlığını hep hissettim. Özellikle kız kardeşime, anneme, çocuklarıma ve tüm dostlarıma teşekkür ederim. İşte buradayım; kısacık saçlı, açık kalpli, her an minnettar… Yeni bir gün, yeni bir ben.”

Irmak Ünal’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve destek mesajı aldı.

Paylaşımlarında hastaneden karelerine de yer veren ünlü ismin son hali gündem oldu.

