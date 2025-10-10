Cihan Ünal'ın Kızı Irmak Ünal, Kansere Yakalandığını Açıkladı: Son Halini Paylaştı!

48 yaşındaki oyuncu, yaklaşık on aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini ilk kez açıkladı. “Sonuçların ‘meme kanseri’ kelimelerini duyduğumda yeni yılın ilk günüydü. Bu yolculuğun hem çok zor hem de dönüştürücü olacağını bilmiyordum” diyen Ünal, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı ve bu süreçte şunu net öğrendim: erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bilgi korku değil, güç demek. Kendimi şanslı hissediyorum çünkü inanılmaz bir doktor ekibiyle çevriliyim. Ne kadar ameliyathane kapısında ‘vay be, bir başımayım’ desem de asla yalnız değildim. Allah’ın varlığını hep hissettim. Özellikle kız kardeşime, anneme, çocuklarıma ve tüm dostlarıma teşekkür ederim. İşte buradayım; kısacık saçlı, açık kalpli, her an minnettar… Yeni bir gün, yeni bir ben.”