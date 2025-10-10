Cihan Ünal'ın Kızı Irmak Ünal, Kansere Yakalandığını Açıkladı: Son Halini Paylaştı!
Cihan Ünal’ın 48 yaşındaki kendi gibi oyuncu kızı Irmak Ünal, yaklaşık on aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Ünal, sosyal medya hesabından son halini paylaşıp, 'Ve İşte buradayım… kısacık saçlı, açık kalpli, her an minnettar ve kutsanmış olduğunun farkında. Yeni bir gün, yeni bir ben.' notunu düştü.
Gelin birlikte bakalım.
Bir dönemin sevilen oyuncularından Irmak Ünal, uzun bir süredir sessiz sakin bir hayat yaşıyordu.
Ancak Ünal, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerini endişelendirdi.
Irmak Ünal’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve destek mesajı aldı.
