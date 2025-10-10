onedio
Güllü'nün Düştüğü Gün O da Oradaydı: Tuyan Ülkem'in Arkadaşının İfadesi Ortaya Çıktı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
10.10.2025 - 08:37

Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçının ölümüne dair yeni detaylar ortaya çıktı. Cinayet masasına devredilen dosyada Adli Tıp raporu “kazara düşme” ihtimalini öne çıkarırken, o gece evde bulunan kızı Tuyan Ülkem’in arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun ifadesi dikkat çekti. “Aynı anda cama döndük, Gül anne yoktu” sözleriyle olay anını anlatan Nuroğlu, o gece hiçbir kavga olmadığını belirtti.

İşte detaylar...

Kaynak: Neler Oluyor Hayatta

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Güllü’nün hayatını kaybettiği geceye dair sır perdesi aralanmaya devam ediyor.

26 Eylül'de Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin altıncı katındaki dairesinden düşerek ölen sanatçının ölümü hala aydınlatılamadı. Kaza mı, intihar mı, yoksa cinayet mi sorularının ortasında yürüyen soruşturma, geçtiğimiz günlerde cinayet masasına devredilmişti.

Adli Tıp raporuna göre, Güllü’nün kanında 3, 53 promil alkol tespit edildi. Vücudunda darp, boğuşma ya da zehirlenme belirtisine rastlanmadı.

Soruşturma sürerken bu kez o gece orada bulunan, Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem’in arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun ifadesi gündeme oturdu.

Ulu, “O gün hiçbir kavga olmadı. Gül annenin düşerken bağırıp bağırmadığını hatırlamıyorum, o an şoktaydım. Aynı anda cama döndük, Gül anne yoktu. Biz hemen koşarak aşağı indik. O sırada biz oyun oynuyorduk” sözleriyle yaşananları anlattı.

Olay anının saniyeler içinde gerçekleştiğini belirten Ulu, kimsenin tam olarak ne olduğunu anlayamadığını da ifade etti.

