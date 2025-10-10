Güllü'nün Düştüğü Gün O da Oradaydı: Tuyan Ülkem'in Arkadaşının İfadesi Ortaya Çıktı!
Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçının ölümüne dair yeni detaylar ortaya çıktı. Cinayet masasına devredilen dosyada Adli Tıp raporu “kazara düşme” ihtimalini öne çıkarırken, o gece evde bulunan kızı Tuyan Ülkem’in arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun ifadesi dikkat çekti. “Aynı anda cama döndük, Gül anne yoktu” sözleriyle olay anını anlatan Nuroğlu, o gece hiçbir kavga olmadığını belirtti.
İşte detaylar...
Kaynak: Neler Oluyor Hayatta
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Güllü’nün hayatını kaybettiği geceye dair sır perdesi aralanmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soruşturma sürerken bu kez o gece orada bulunan, Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem’in arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun ifadesi gündeme oturdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın