RTÜK'ün İnceleme Başlattığı Jasmine Dizisine En Üst Sınırdan İdari Para Cezası ve Katalogdan Çıkarma Uygulandı
RTÜK, ilk bölümü 12 Aralık'ta yayınlanan ve bazı sahneleriyle sosyal medyada gündem olan 'Jasmine' dizisine inceleme başlatıldığını duyurmuştu.
Jasmine dizisine 'Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu' gerekçesiyle en üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandığı açıklandı.
