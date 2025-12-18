onedio
RTÜK'ün İnceleme Başlattığı Jasmine Dizisine En Üst Sınırdan İdari Para Cezası ve Katalogdan Çıkarma Uygulandı

Dilara Bağcı Peker
18.12.2025 - 15:38

RTÜK, ilk bölümü 12 Aralık'ta yayınlanan ve bazı sahneleriyle sosyal medyada gündem olan 'Jasmine' dizisine inceleme başlatıldığını duyurmuştu. 

Jasmine dizisine 'Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu' gerekçesiyle en üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandığı açıklandı.

RTÜK, Jasmine dizisine "en üst sınırdan idari para cezası" ve "katalogdan çıkarma yaptırımı" uyguladı.

RTÜK, 'Jasmine' dizisine geçtiğimiz günlerde inceleme başlatmıştı. Diziye “toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı' olduğu gerekçesiyle en üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.

RTÜK yaptığı ilk açıklamada, 'Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle inceleme başlatılmıştır.' ifadesini kullanmıştı.

RTÜK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

'Dijital bir platformda yayımlanan “Jasmine” adlı yapıma, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca inceleme başlatılmıştır.

RTÜK olarak; yayıncılık faaliyetlerinin toplumun ahlaki değerlerine, kültürel dokusuna ve özellikle aile kurumuna zarar vermemesi gerektiği yönündeki hassasiyetimizi her fırsatta vurguluyoruz.

Dijital mecralarda yayınlanan içeriklerin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu sorumluluk daha da büyük önem taşımaktadır.

Aile yapımızı zedeleyen, toplumsal değerlerimizi hedef alan ve normalleştirme yoluyla kamu vicdanını rahatsız eden yayınlara karşı İzleme ve Değerlendirme Uzmanlarımızca incelemeler titizlikle sürdürülmekte olup; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da toplumun ahlaki ve kültürel değerlerini koruma görevini kararlılıkla sürdürecek; aile kurumunu hedef alan ve toplumsal yapıyı zedeleyici nitelikteki yayınlara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir.'

