Zehra Kınık'ın Yargılandığı Davada Karar Açıklandı: 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası
Bir gencin ölümüne ve iki kişinin yaralanmasına neden olduğu için yargılanan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in yargılandığı davanın 2. duruşması bugün görüldü.
Ekol TV'nin aktardığı habere göre, 4 yıl 2 ay hapis cezasının bozulmasının ardından Zehra Kınık’ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı.
Zehra Kınık, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
