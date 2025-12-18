onedio
Zehra Kınık'ın Yargılandığı Davada Karar Açıklandı: 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Dilara Bağcı Peker
18.12.2025 - 16:17

Bir gencin ölümüne ve iki kişinin yaralanmasına neden olduğu için yargılanan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in yargılandığı davanın 2. duruşması bugün görüldü.

Ekol TV'nin aktardığı habere göre, 4 yıl 2 ay hapis cezasının bozulmasının ardından Zehra Kınık’ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı.

Zehra Kınık, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zehra Kınık'ın yargılandığı davada karar açıklandı.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, aracıyla bir gencin ölümüne ve iki kişinin yaralanmasına neden olduğu için yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası almıştı. Kararın bozulmasının ardından Zehra Kınık yeniden yargılandı. 18 Aralık'ta görülen davada karar çıktı. 

Ekol TV'nin aktardığına göre Zehra Kınık, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Peki Zehra Kınık hapse girecek mi?

Ekol TV'nin aktardığına göre, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Zehra Kınık, 3 ay hapis yatacak.

Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
