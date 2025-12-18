Polisin Adresinde Bulamadığı Yusuf Güney'i Diline Dolayan X Kullanıcıları
Ünlülere uyuşturucu soruşturması olarak da bilinen soruşturmanın ikinci dalgası 18 Aralık 2025 tarihinde sabah saatlerinde gerçekleşti. Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alınırken bazı isimler de adreslerinde bulunamadı. Bu isimlerden birisi de şarkıları kadar yaptığı açıklamalar ve ruhani dünyasıyla Yusuf Güney oldu. Güney'in adresinde bulunamaması astral seyahate bağlandı.
Yusuf Güney bir süredir uzayla ilgili açıklamalar yaparak gündeme geliyordu.
Tepkiler şöyle;
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
