onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Polisin Adresinde Bulamadığı Yusuf Güney'i Diline Dolayan X Kullanıcıları

Polisin Adresinde Bulamadığı Yusuf Güney'i Diline Dolayan X Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.12.2025 - 13:29

Ünlülere uyuşturucu soruşturması olarak da bilinen soruşturmanın ikinci dalgası 18 Aralık 2025 tarihinde sabah saatlerinde gerçekleşti.  Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alınırken bazı isimler de adreslerinde bulunamadı. Bu isimlerden birisi de şarkıları kadar yaptığı açıklamalar ve ruhani dünyasıyla Yusuf Güney oldu. Güney'in adresinde bulunamaması astral seyahate bağlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yusuf Güney bir süredir uzayla ilgili açıklamalar yaparak gündeme geliyordu.

Yusuf Güney bir süredir uzayla ilgili açıklamalar yaparak gündeme geliyordu.

Özellikle astral seyahat anılarını askerlik anısı tadında anlatmasıyla sık sık röportajları önümüze düşüyordu. Tabii kendisinin bu yönü gözaltı sürecinde evinde bulunamamasıyla birleştirildi.

Tepkiler şöyle;

Tepkiler şöyle;

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın