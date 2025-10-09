onedio
Hesap Sordu: 19 Ünlüye Operasyonun Ardından Gülben Ergen'den Olay Yaratacak Sözler!

Hesap Sordu: 19 Ünlüye Operasyonun Ardından Gülben Ergen’den Olay Yaratacak Sözler!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
09.10.2025 - 11:12

19 ünlüye yönelik uyuşturucu operasyonunun yankıları sürüyor. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan isimlere yönelik suçlamalar sosyal medyada büyük tepki topladı. Emir Can İğrek’in ardından bu kez Gülben Ergen de sessizliğini bozdu: “Neden suçu, günahı sadece ünlü olmak olanlar afişe edilir?” dedi.

İşte detaylar...

8 Ekim sabahı İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 19 ünlü isim eş zamanlı baskınlarla ifadeye çağrılmıştı.

8 Ekim sabahı İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 19 ünlü isim eş zamanlı baskınlarla ifadeye çağrılmıştı.

Aralarında İrem Derici, Hadise, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Birce Akalay, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin ve Deren Talu kardeşler, Ziynet Sali, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Metin Akdülger ve Ceren Moray gibi isimlerin bulunduğu liste, sabah saatlerinde magazin gündemini adeta altüst etti.

Ünlü isimler ifadeleri alındıktan, kan, saç ve idrar örnekleri verildikten sonra serbest bırakılmıştı. Genç şarkıcı Emir Can İğrek “Peki kim nasıl özür dileyecek? Bütün gün bu insanları medyada afişe ettiniz.” diyerek duruma tepki göstermişti.

İğrek'in paylaşımının tamamına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Bu kez benzer bir çıkış Gülben Ergen'den geldi.

Bu kez benzer bir çıkış Gülben Ergen’den geldi.
Sanatçı, yaşanan olaylara ve aynı gün TBMM’de uyuşturucu madde kullanımının araştırılmasına dair önergenin reddedilmesine dikkat çekerek sert bir paylaşım yaptı:

“Gün boyu ünlülerin yaşadıkları üzerine mecliste 'Uyuşturucu madde kullanımının araştırılması'nın oy birliği ile reddedilmiş olması normal mi? Neden suçu, günahı sadece ünlü olmak olanlar afişe edilir?”

rcpbyrm

gülbenciğim sanki sen bunu saraya gidip de sorabilirsin gibi geliyor , sohbetiniz fazlaydı sizin.