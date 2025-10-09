Ünlü Influencer Duygu Özaslan, Uyuşturucu Operasyonu Sonrası Yaşadığı Şoku Anlattı!

Geçtiğimiz sabah erken saatlerde birçok ünlü ismin evine 'uyuşturucu kullanımına özendirme' suçlamasıyla operasyon düzenlendi. Operasyon, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Kapısı çalınan isimler arasında Dilan Polat ve Engin Polat’ın yanı sıra İrem Derici, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar, Feyza Altun, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Birce Akalay, Ceren Moray, Ziynet Sali, Derin ve Deren Talu, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Metin Akdülger ve Zeynep Meriç Aral da yer aldı.

19 ünlü isim, ifadelerinin alınmasının ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Burada kan, idrar ve saç örnekleri alınan isimler, saat 17.00 civarında işlemleri tamamlanınca serbest bırakıldı. Olay, magazin dünyasında şok etkisi yaratırken sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.