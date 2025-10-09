Ünlü Influencer Duygu Özaslan, Uyuşturucu Operasyonu Sonrası Yaşadığı Şoku Anlattı!
Ünlü isimlere yönelik sabah operasyonu magazin dünyasında adeta bomba etkisi yarattı. Aralarında Hadise, İrem Derici, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan ve Dilan Polat gibi isimlerin de bulunduğu 19 kişi ifadeye çağrıldı. Adli Tıp’ta işlemleri tamamlanan ünlüler serbest bırakılırken, olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Evinden alınanlar arasında yer alan Duygu Özaslan ise evine döndükten sonra “Olanlara inanamıyorum” diyerek sessizliğini bozdu.
İşte açıklamasının tamamı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Magazin dünyası şokta!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Operasyonun ardından sosyal medyada sessizliğini bozan isimlerden biri de Duygu Özaslan oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın