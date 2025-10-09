onedio
Ünlü Influencer Duygu Özaslan, Uyuşturucu Operasyonu Sonrası Yaşadığı Şoku Anlattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.10.2025 - 08:42

Ünlü isimlere yönelik sabah operasyonu magazin dünyasında adeta bomba etkisi yarattı. Aralarında Hadise, İrem Derici, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan ve Dilan Polat gibi isimlerin de bulunduğu 19 kişi ifadeye çağrıldı. Adli Tıp’ta işlemleri tamamlanan ünlüler serbest bırakılırken, olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Evinden alınanlar arasında yer alan Duygu Özaslan ise evine döndükten sonra “Olanlara inanamıyorum” diyerek sessizliğini bozdu.

İşte açıklamasının tamamı...

Magazin dünyası şokta!

Geçtiğimiz sabah erken saatlerde birçok ünlü ismin evine 'uyuşturucu kullanımına özendirme' suçlamasıyla operasyon düzenlendi. Operasyon, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Kapısı çalınan isimler arasında Dilan Polat ve Engin Polat’ın yanı sıra İrem Derici, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar, Feyza Altun, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Birce Akalay, Ceren Moray, Ziynet Sali, Derin ve Deren Talu, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Metin Akdülger ve Zeynep Meriç Aral da yer aldı.

19 ünlü isim, ifadelerinin alınmasının ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Burada kan, idrar ve saç örnekleri alınan isimler, saat 17.00 civarında işlemleri tamamlanınca serbest bırakıldı. Olay, magazin dünyasında şok etkisi yaratırken sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Operasyonun ardından sosyal medyada sessizliğini bozan isimlerden biri de Duygu Özaslan oldu.

Ünlü influencer, Instagram hesabından yaptığı açıklamada yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi:

“Bugün kendimi nedenini ve nasılını asla anlayamadığım bir gündemde buldum. Hiçbir zaman böyle şeylerle bir ilgim olmadı, asla olamaz. Olanlara inanamıyorum. Zor bir gündü. Şimdi evimdeyim. Tüm bu süreçte yanımda olan herkese, tüm dostlarıma teşekkür ederim.”

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
