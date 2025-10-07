1 Yıl Bile Dolmadan Kavgaya Tutuşmuşlar: Berdan Mardini, 15 Yaş Küçük Eşi Dilara Talay'dan Boşanıyor!

Mardini, o dönem, “Millet Paris’te Roma’da evleniyor, biz de Başakşehir’de evlendik. Başakşehir de yurt dışı sayılır” diyerek espri yapmış ve her zaman mütevazılıktan yana olduklarını vurgulamıştı.

Ancak mutlulukları uzun sürmedi. Bir süredir aralarının bozuk olduğu ve boşanacakları yönünde iddialar gündemdeydi. İlk dikkat çeken detay, Dilara Talay’ın sosyal medyada soyadını değiştirmesi olmuştu.