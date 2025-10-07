onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
1 Yıl Bile Dolmadan Kavgaya Tutuşmuşlar: Berdan Mardini, 15 Yaş Küçük Eşi Dilara Talay'dan Boşanıyor!

1 Yıl Bile Dolmadan Kavgaya Tutuşmuşlar: Berdan Mardini, 15 Yaş Küçük Eşi Dilara Talay'dan Boşanıyor!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.10.2025 - 13:31

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini ile kendisinden 15 yaş küçük eşi Dilara Talay cephesinde ortalık epey karışık. Bir süredir haklarında boşanacakları yönünde iddia dolaşan çift hakkında bu kez Ece Erken'den bomba iddialar ortaya atıldı. Seçkin, “Berdan bana kendisi söyledi, iki haftaya boşanıyorlar” dedi!

İşte detaylar...

Kaynak: Gel Konuşalım

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini ve 2 yıllık sevgilisi Dilara Talay geçtiğimiz Nisan ayında sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini ve 2 yıllık sevgilisi Dilara Talay geçtiğimiz Nisan ayında sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.

Mardini, o dönem, “Millet Paris’te Roma’da evleniyor, biz de Başakşehir’de evlendik. Başakşehir de yurt dışı sayılır” diyerek espri yapmış ve her zaman mütevazılıktan yana olduklarını vurgulamıştı.

Ancak mutlulukları uzun sürmedi. Bir süredir aralarının bozuk olduğu ve boşanacakları yönünde iddialar gündemdeydi. İlk dikkat çeken detay, Dilara Talay’ın sosyal medyada soyadını değiştirmesi olmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Ardından Berdan Mardini’nin paylaştığı imalı gönderi dikkat çekmişti.

Ardından Berdan Mardini’nin paylaştığı imalı gönderi dikkat çekmişti.

Ünlü şarkıcı paylaşımında şu sözleri alıntılamıştı:

“Sevmesine rağmen gitmek, erkeğin en ağır ama en onurlu hamlesidir. Çünkü saygısı olmayan kadına sevgiyi vermek, erkeğin kendine yaptığı en büyük ihanettir.”

Altına da “Ne sözmüş be… vay vay vay…” notunu düşmüştü.

Son olarak Gel Konuşalım programında Ece Seçkin’den gelen açıklama ikilinin arasının gerçekten bozuk olduğunu ortaya koydu.

Son olarak Gel Konuşalım programında Ece Seçkin’den gelen açıklama ikilinin arasının gerçekten bozuk olduğunu ortaya koydu.

Seçkin, canlı yayında “Berdan Mardini bana kendisi söyledi. ‘İki haftaya boşanıyoruz,’ dedi. Kız çok evlenmek istemiş, sırf o mutlu olsun diye evlenmiş. Ama evlendikten sonra bazı şeyler yaşanmış ve 'Bunlardan vazgeç' demiş. Kız da vazgeçmeyince şu an birbirlerini takip bile etmiyorlar. Ama bana net ve kesin bir şekilde söyledi. Boşanıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın