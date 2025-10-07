Botoksu Oturmadan Görününce Linç Yemişti: Taylor Swift'in Doğal Haline Övgüler Yağdı!
Şarkı ve konserleriyle rekor üstüne rekorlar kıran Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, geçtiğimiz günlerde botoksları oturmadan bir programa katılmış ve yüzünün hali sosyal medyada linçlenmişti. Bu kez doğal haliyle poz verdi. Duru güzelliğiyle yorum yağmuruna tutuldu.
Gelin birlikte bakalım. 😍
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, son günlerde özel hayatıyla ülkemizde de magazinde sıkça konuşulan bir isim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Heyecanını henüz atlamamış ki hevesle, katıldığı programda yüzüğünü sunucuya ve diğer konuklara göstermek istemişti.
Aynı programda Taylor Swift'in oturmamış botoksları da dikkat çekmişti.
Bu kez ne yüzünde botoks vardı, ne de dudaklarında alıştığımız o kırmızı ruju...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki siz ne düşünüyorsunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın