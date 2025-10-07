onedio
Botoksu Oturmadan Görününce Linç Yemişti: Taylor Swift'in Doğal Haline Övgüler Yağdı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.10.2025 - 08:58

Şarkı ve konserleriyle rekor üstüne rekorlar kıran Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, geçtiğimiz günlerde botoksları oturmadan bir programa katılmış ve yüzünün hali sosyal medyada linçlenmişti. Bu kez doğal haliyle poz verdi. Duru güzelliğiyle yorum yağmuruna tutuldu.

Gelin birlikte bakalım. 😍

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, son günlerde özel hayatıyla ülkemizde de magazinde sıkça konuşulan bir isim.

Travis Kelce ile birlikte olan Swift, geçtiğimiz haftalarda nişanlandığını duyurmuştu. Bu özel anlarını Instagram üzerinden paylaşan şarkıcının fotoğraflarda görülen yüzüğünün değerinin 1 milyon dolar olduğuna yönelik iddialar bile ortaya çıkmıştı.

Yüzüğü görmek isteyenler için o paylaşımlara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Heyecanını henüz atlamamış ki hevesle, katıldığı programda yüzüğünü sunucuya ve diğer konuklara göstermek istemişti.

Peaky Blinders dizisindeki Thomas Shelby karakteriyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Cillian Murphy'in Swift'e bakışları sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.

Kaçıranlar için:

Aynı programda Taylor Swift'in oturmamış botoksları da dikkat çekmişti.

Hatta sosyal medya kullancılarının da radarına giren şişik yüzü için '2. Megan Fox' yorumları gelmişti.

Botokslu hali ve gelen yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu kez ne yüzünde botoks vardı, ne de dudaklarında alıştığımız o kırmızı ruju...

Geçtiğimiz saatlerde X'de Swift'in doğal hali gündem oldu. X kullanıcıları güzel şarkısının bu makyaj ve estetikten uzak haline övgüler yağdırdı.

Peki siz ne düşünüyorsunuz?

