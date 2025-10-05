onedio
Taylor Swift'in Nişan Yüzüğünü Heyecanla Sergilediği Anlarda, Cillian Murphy’nin Yüz İfadesi Gündem Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.10.2025 - 15:12

Peaky Blinders dizisinin karizmatik yıldızı Cillian Murphy, katıldığı programdaki yüz ifadesiyle gündemde! Taylor Swift’in nişan yüzüğünü heyecanla sergilediği anlarda Cillian’ın kayıtsız ve programa zorla getirilmiş gibi davranışları sosyal medyanın diline düştü. 

İşte detaylar…

Peaky Blinders dizisindeki Thomas Shelby karakteriyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Cillian Murphy, genelde cool ve sakin tavırlarıyla tanınıyor.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde The Graham Norton Show’un konukları arasındaydı. Aynı Taylor Swift de katıldı. Swift programda hem dünya turnesinden hem de yeni albümünden bahsederken, özel hayatına dair de açıklamalar yaptı.

Takip edenler bilir; Swift, Ağustos ayında sevgilisi Travis Kelce’den evlilik teklifi almıştı.

Programda yüzüğünü de kameralar karşısında göstermeyi ihmal etmedi. 18 ayar sarı altın üzerine yerleştirilmiş yaklaşık 10 karatlık antika yastık kesim bir pırlantadan oluşan yüzüğün değerinin yaklaşık 1 milyon dolar olduğu iddia edilmişti.

Swift yüzüğünü sergilerken seyirciler ve diğer konuklar coşkuyla alkış tuttu.

