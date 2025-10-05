Taylor Swift'in Nişan Yüzüğünü Heyecanla Sergilediği Anlarda, Cillian Murphy’nin Yüz İfadesi Gündem Oldu!
Peaky Blinders dizisinin karizmatik yıldızı Cillian Murphy, katıldığı programdaki yüz ifadesiyle gündemde! Taylor Swift’in nişan yüzüğünü heyecanla sergilediği anlarda Cillian’ın kayıtsız ve programa zorla getirilmiş gibi davranışları sosyal medyanın diline düştü.
İşte detaylar…
Peaky Blinders dizisindeki Thomas Shelby karakteriyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Cillian Murphy, genelde cool ve sakin tavırlarıyla tanınıyor.
Takip edenler bilir; Swift, Ağustos ayında sevgilisi Travis Kelce’den evlilik teklifi almıştı.
Swift yüzüğünü sergilerken seyirciler ve diğer konuklar coşkuyla alkış tuttu.
