2025'in En Güzel Rus'u Açıklanır Açıklanmaz Şabaniye Benzetmesi Yapılan İdil Bilgen'le Kıyaslamalar Başladı!
Miss Rusya 2025 yarışmasını 22 yaşındaki Anastasia Venza kazandı! Yeni güzellik kraliçesi, tacıyla birlikte 1 milyon ruble para ödülünün de sahibi oldu. Genç model, ülkesini Tayland’da düzenlenecek 74. Miss Universe yarışmasında temsil edecek. Güzelliğiyle sosyal medyayı ikiye bölen Venza'yı kimileri Pelin Karaha'a benzetti, kimileri de Türkiye güzeli İdil Bilgen’le kıyasladı.
Gelin o yorumlara birlikte bakalım.
2025’in en güzel Rus’u belli oldu!
Yarışmada ikincilik Kerç kentinden Aleyna Lesnyak’a, üçüncülük ise Sestroretsk’ten Viktoria Makarova’ya gitti.
Yeni güzellik kraliçesi Anastasia Venza, bu başarısıyla ülkesini 74. Miss Universe yarışmasında Tayland’da temsil etmeye hak kazandı.
Hatırlarsanız 2024 yılında genç doktor İdil Bilgen Türkiye Güzeli seçilmişti.
Peki sizce hangi yarışmacı daha güzel?
Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz...
