2025'in En Güzel Rus'u Açıklanır Açıklanmaz Şabaniye Benzetmesi Yapılan İdil Bilgen'le Kıyaslamalar Başladı!

Gülistan Başköy
05.10.2025 - 12:38
05.10.2025 - 12:38

Miss Rusya 2025 yarışmasını 22 yaşındaki Anastasia Venza kazandı! Yeni güzellik kraliçesi, tacıyla birlikte 1 milyon ruble para ödülünün de sahibi oldu. Genç model, ülkesini Tayland’da düzenlenecek 74. Miss Universe yarışmasında temsil edecek. Güzelliğiyle sosyal medyayı ikiye bölen Venza'yı kimileri Pelin Karaha'a benzetti, kimileri de Türkiye güzeli İdil Bilgen’le kıyasladı. 

Gelin o yorumlara birlikte bakalım.

2025’in en güzel Rus’u belli oldu!

Bu yıl düzenlenen Miss Rusya 2025 yarışmasında tacı 22 yaşındaki Anastasia Venza taktı. Moskova bölgesini temsil eden genç güzel, zarafeti ve podyumdaki kendinden emin duruşuyla jüriyi etkilemeyi başardı. Venza, hem kraliçe tacının hem de 1 milyon rublelik para ödülünün sahibi oldu.

Yarışmada ikincilik Kerç kentinden Aleyna Lesnyak’a, üçüncülük ise Sestroretsk’ten Viktoria Makarova’ya gitti.

Bu yılki organizasyona ülkenin 40 bölgesinden 200’den fazla genç kadın katıldı. 1993 yılından bu yana düzenlenen Miss Rusya yarışması, 17 ila 23 yaş arasında, boyu en az 173 cm olan bekar Rusya Federasyonu vatandaşlarına açık. Geçtiğimiz yılın birincisi ise Çuvaşistan’dan Alekseyeva olmuştu.

Yeni güzellik kraliçesi Anastasia Venza, bu başarısıyla ülkesini 74. Miss Universe yarışmasında Tayland’da temsil etmeye hak kazandı.

Sosyal medyada ise genç modelin güzelliği büyük tartışma yarattı. Kimileri beğendi, kimileri ise yerden yere vurdu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Venza’yı güzel oyuncumuz Pelin Karahan’a benzetirken, bazıları da Türkiye güzeli İdil Bilgen’le kıyasladı.

Hatırlarsanız 2024 yılında genç doktor İdil Bilgen Türkiye Güzeli seçilmişti.

Bilgen sosyal medyada epey lince uğramış güzelliği tartışma konusu olmuştu. Hatta Bülent Ersoy, “Bu şimdi güzel mi! Erkeksi hatları var, Şabaniye gibi!” diyerek gömmüş daha sonra da “Genç çocuk kırmayalım, üzmeyelim onu” diyerek sözlerini yumuşatmaya çalışmıştı.

Peki sizce hangi yarışmacı daha güzel?

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz...

