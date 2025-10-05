onedio
Gündem Alev Alevken Konuştu: Yeni Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a Eski Sevgilisi Yeliz Şar'dan Mesaj Var!

Gündem Alev Alevken Konuştu: Yeni Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a Eski Sevgilisi Yeliz Şar'dan Mesaj Var!

05.10.2025 - 10:44

Fenerbahçe Başkanı olduktan sonra magazin gündeminden de düşmeyen Sadettin Saran, bu kez özel hayatıyla konuşuluyor. 61 yaşındaki Saran’ın kendisinden 31 yaş küçük genç oyuncu Nafiye Tanrıverdi ile yakınlaştığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Fotoğraflar ortalığı adeta yangın yerine çevirirken, ismi gündemdeyken bir sürpriz gelişme daha yaşandı. Ünlü oyuncu Yeliz Şar, eski sevgilisi Sadettin Saran’ı tebrik etti. 

İşte detaylar…

Fenerbahçe camiasında uzun süredir beklenen olağanüstü genel kurul, 21 Eylül’de gerçekleşmiş ve Sadettin Saran sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı seçilmişti.

Ancak Saran, sadece spor dünyasında değil, magazinde de adından sıkça söz ettiren bir isim.

İki kez evlenen iş insanı, ilk evliliğini Aycan Ateş’le yapmış, bu evlilikten Lal ve Beliz adında iki kızı olmuştu.

Ardından 2012’de Emek Külür ile nikah masasına oturmuş, çift 2017 yılında yollarını ayırmıştı.

Yıllar içinde Hülya Avşar ve Emina Jahovic gibi ünlü isimlerle yaşadığı ilişkiler magazin sayfalarını süslemişti.

Hatta Zeynep Beşerler, Bade İşçil ve Defne Samyeli ile de adı anılmış, fakat bu iddialar hiçbir zaman doğrulanmamıştı.

Son olarak 61 yaşındaki yeni başkanın genç oyuncu Nafiye Tanrıverdi ile yakınlaştığı konuşulmaya başlandı.

Aralarındaki 31 yaş farkı gündem olurken, ikilinin aynı mekanlarda paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada hızla yayıldı. Hatta Tanrıverdi’nin bazı akşamlarda Saran’ın evine bırakıldığı, mahalle sakinlerinin de bu durumu fark ettiği öne sürüldü.

Derken gündeme bambaşka bir isim daha dahil oldu: Yeliz Şar 🫠

