Gündem Alev Alevken Konuştu: Yeni Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a Eski Sevgilisi Yeliz Şar'dan Mesaj Var!
Fenerbahçe Başkanı olduktan sonra magazin gündeminden de düşmeyen Sadettin Saran, bu kez özel hayatıyla konuşuluyor. 61 yaşındaki Saran’ın kendisinden 31 yaş küçük genç oyuncu Nafiye Tanrıverdi ile yakınlaştığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Fotoğraflar ortalığı adeta yangın yerine çevirirken, ismi gündemdeyken bir sürpriz gelişme daha yaşandı. Ünlü oyuncu Yeliz Şar, eski sevgilisi Sadettin Saran’ı tebrik etti.
Fenerbahçe camiasında uzun süredir beklenen olağanüstü genel kurul, 21 Eylül’de gerçekleşmiş ve Sadettin Saran sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı seçilmişti.
İki kez evlenen iş insanı, ilk evliliğini Aycan Ateş’le yapmış, bu evlilikten Lal ve Beliz adında iki kızı olmuştu.
Yıllar içinde Hülya Avşar ve Emina Jahovic gibi ünlü isimlerle yaşadığı ilişkiler magazin sayfalarını süslemişti.
Son olarak 61 yaşındaki yeni başkanın genç oyuncu Nafiye Tanrıverdi ile yakınlaştığı konuşulmaya başlandı.
Derken gündeme bambaşka bir isim daha dahil oldu: Yeliz Şar 🫠
