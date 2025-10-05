onedio
4 Kural Saydı: Evrim Akın'ın Genç Kalma Sırrı Gündem Oldu!

Gülistan Başköy
05.10.2025 - 11:31

Hem oyuncu hem sunucu kimliğiyle yıllardır ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Evrim Akın, yaşlanmamasının sırrını açıkladı! Ünlü isim, günde yalnızca tek öğün beslendiğini, bol su içtiğini, hatta evlenmeyip çocuk yapmadığını söyleyerek dikkat çekti.

İşte detaylar…

Kaynak: 2. Sayfa

Türk televizyonlarının en sempatik isimlerinden biri olan Evrim Akın'ı uzun yıllardır hem oyunculuğu hem de sunuculuğuyla tanıyoruz.

Bir dönemin en sevilen dizilerinden Bez Bebek ve Alemin Kralı’yla adını duyuran ünlü oyuncu, oyunculuk performansının yanı sıra doğal tavırları ve enerjisiyle de hep ilgi odağı olmayı başardı. Ardından “Çocuktan Al Haberi” programıyla adını geniş kitlelerce duyurmuş ve samimi sunumuyla izleyicinin kalbini fethetmişti.

Şimdilerde ise Evrim Akın ile Ev Gezmesi programını sunan başarılı isim, birbirinden ünlü isimlerin evlerine konuk olarak hem eğlenceli hem içten sohbetleriyle beğeni topluyor.

Kariyeri boyunca özel hayatını fazla ön plana çıkarmayan Akın, geçmişte Levent Gül ve Aşkım Kapışmak gibi isimlerle anılmış olsa da bugüne kadar hiç evlenmedi.

46 yaşındaki güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde gençlik enerjisinin sırrını anlattı. “Günde tek öğün besleniyorum, bol bol su içiyorum.” diyen Akın, ayrıca tartışma yaratacak sözlere imza attı. Bu saydıklarının yanı sıra gençliğini bekarlığa ve çocuk yapmamaya borçlu olduğunu dile getirdi.

İşte o açıklamaları:

