4 Kural Saydı: Evrim Akın'ın Genç Kalma Sırrı Gündem Oldu!
Hem oyuncu hem sunucu kimliğiyle yıllardır ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Evrim Akın, yaşlanmamasının sırrını açıkladı! Ünlü isim, günde yalnızca tek öğün beslendiğini, bol su içtiğini, hatta evlenmeyip çocuk yapmadığını söyleyerek dikkat çekti.
İşte detaylar…
Kaynak: 2. Sayfa
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyonlarının en sempatik isimlerinden biri olan Evrim Akın'ı uzun yıllardır hem oyunculuğu hem de sunuculuğuyla tanıyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kariyeri boyunca özel hayatını fazla ön plana çıkarmayan Akın, geçmişte Levent Gül ve Aşkım Kapışmak gibi isimlerle anılmış olsa da bugüne kadar hiç evlenmedi.
İşte o açıklamaları:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın