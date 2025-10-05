onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Çelik, İkinci Baharları Kısa Süren İzel-Çelik-Ercan Üçlüsünün Nasıl Yeniden Dağıldığını Anlattı!

Çelik, İkinci Baharları Kısa Süren İzel-Çelik-Ercan Üçlüsünün Nasıl Yeniden Dağıldığını Anlattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.10.2025 - 13:30

Bir döneme damga vuran İzel-Çelik-Ercan üçlüsü, 31 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelmişti. Ancak bu büyük buluşma uzun sürmedi. İki yılın ardından grup tekrar dağıldı. Sessizliğini bozan Çelik, ayrılığın perde arkasını ilk kez anlattı. “İzel sahneyi terk etti, Ercan’la mal gibi kaldık” sözleri sosyal medyada gündem oldu.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

90’ların en efsane müzik gruplarından biri olan İzel-Çelik-Ercan, bir döneme damgasını vuran isimlerden.

90’ların en efsane müzik gruplarından biri olan İzel-Çelik-Ercan, bir döneme damgasını vuran isimlerden.

“Dönmelisin”, “İşte Yeniden” ve “Özledim” gibi unutulmaz şarkılarla büyüyen bir nesil var desek abartmış olmayız. Üçlü, 1991’de çıkardıkları ilk albümlerle yakaladıkları başarıyı henüz sindiremeden 1992’de yollarını ayırmış, ardından İzel ve Ercan Saatçi kısa bir süre daha birlikte devam etse de grup efsanesi o noktada sona ermişti.

Yıllar geçti, hayatlar değişti ama nostaljinin gücü ağır bastı.

2022’de “Yeniden bir araya geldiler!” manşetleri atıldığında herkesin içinde bir heyecan dalgası oluşmuştu.

2022’de “Yeniden bir araya geldiler!” manşetleri atıldığında herkesin içinde bir heyecan dalgası oluşmuştu.

Ancak bu heyecan uzun sürmedi. İki yıl bile dolmadan, grup yeniden dağıldı. İlk açıklama İzel’den geldi. Gerekçe olarak Ercan Saatçi’nin sahnede patronluk taslamasını göstermiş, “Bu kez ayrılığı ben istedim” diyerek sözü bitirmişti.

Ercan Saatçi o dönem polemiklere girmek istememişti. “Kimse kimseye küs değil, ben İzel’i de Çelik’i de çok severim” diyerek konuyu kapatmıştı. A

Saatçi'nin açıklamasının tamamına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Ama belli ki Çelik’in içinde bir şeyler kalmış.

Ama belli ki Çelik’in içinde bir şeyler kalmış.

Aradan geçen zamanın ardından Armağan Çağlayan’ın programına konuk olan ünlü sanatçı, tekrar dağılmalarına neden olan o geceyi anlattı.

“Kıbrıs’ta sahneye çıktık, İzel bir anda bizim olmayan bir şarkıyı okumak istedi. Biz şaşırdık tabii. Sonra sahneyi terk etti. Ercan’la öylece kaldık. Yani, mal gibi kaldık sahnede. İzel kendince haklı bir sebebi olduğunu söyledi ama profesyonelce değildi. Bence doğru bir davranış değildi.”

Sözlerine esprili bir şekilde devam eden Çelik, “Bir önceki ayrılığımız Ercan yüzündendi, bu sefer İzel gitti. Emeklilikte yaşa takılanlar gibiyiz, her seferinde bir sorun çıkıyor” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Özgür Faik Arslan

Ulan tamam dağıldıysanız dağıldınız her yerde bunu açıklıyorsunuz artık yani nasıl daldık nasıl birleştik nasıl dagildik nasıl birleştik