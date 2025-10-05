Çelik, İkinci Baharları Kısa Süren İzel-Çelik-Ercan Üçlüsünün Nasıl Yeniden Dağıldığını Anlattı!

Ancak bu heyecan uzun sürmedi. İki yıl bile dolmadan, grup yeniden dağıldı. İlk açıklama İzel’den geldi. Gerekçe olarak Ercan Saatçi’nin sahnede patronluk taslamasını göstermiş, “Bu kez ayrılığı ben istedim” diyerek sözü bitirmişti.

Ercan Saatçi o dönem polemiklere girmek istememişti. “Kimse kimseye küs değil, ben İzel’i de Çelik’i de çok severim” diyerek konuyu kapatmıştı. A