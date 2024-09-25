"Patron Oldu" Diye Dert Yanmıştı: Ercan Saatçi, İzel'in Sitemine Büyük Bir Vefayla Cevap Verdi!

Saatçi, 'Kimse kimseye küs değil. O açıklamalara cevap vermek istemiyorum. Bir polemik olsun istemem. Ben Çelik'le her gün telefonlaşıyorum. İzel'i de çok severim, yani ne zaman başı sıkışsa yardıma ilk koşacak kişilerden biri benimdir. Bunu abartmanın bir anlamı yok' ifadelerini kullandı.