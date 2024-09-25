"Patron Oldu" Diye Dert Yanmıştı: Ercan Saatçi, İzel'in Sitemine Büyük Bir Vefayla Cevap Verdi!
"Patron Oldu" Diye Dert Yanmıştı: Ercan Saatçi, İzel'in Sitemine Büyük Bir Vefayla Cevap Verdi!
31 yıllık hasretin ardından yeniden birleşen fakat barışmaları yalnızca 2 sene dayanan İzel-Çelik-Ercan'dan İzel'in birtakım sitemleri olmuştu. Ercan Saatçi'den 'patron oldu' diyerek yakınan İzel'e vefa dolu bir cevap geldi!
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Kendi adlarını verdikleri müzik grubu ile bir döneme damga vuran İzel-Çelik-Ercan, 1991'de ilk albümünü çıkarmış, 92'de Çelik'in ayrılmasıyla beraber dağılmıştı.
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Ercan Saatçi ve İzel bir süre beraber iş çıkarmaya devam ettiyse de olmamış 1993 yılında tamamen birbirinden ayrı kariyerlere yönelmişlerdi.
2022 yılında sürpriz bir kararla yeniden birleşmeye karar veren İzel-Çelik-Ercan'ın bu seferki barışması da 2 sene sürdü. Nisan ayında 31 yıllık hasreti söndüren grubun yeniden dağıldığını İzel'den öğrenmiştik.
İzel, gerekçe olarak Ercan Saatçi'nin sahnede patronluk taslamasını göstermiş, bu sefer ayrılığı kendisinin istediğini de vurgulamıştı.
Geçtiğimiz günlerde Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler'e katılan Ercan Saatçi, ayrılıkla ilgili ilk kez konuştu!
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