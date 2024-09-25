Kadın Kadının Yurdudur: Hande Erçel'den Miss Turkey 2024 İdil Bilgen Sorusuna Asil Cevap!
Kadın Kadının Yurdudur: Hande Erçel'den Miss Turkey 2024 İdil Bilgen Sorusuna Asil Cevap!
Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülenen Hande Erçel, Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen hakkındaki sorulara tüm asaletini ve hemcinslerini koruyarak cevap verdi!
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Ülkemizin hem en sevilen hem de en çok tartışılan ünlü isimlerinin başında Hande Erçel geliyor biliyorsunuz!
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Oyunculuk performansıyla zaman zaman masaya yatırılıp sert eleştirilere maruz kalan Erçel, güzelliği ve zarafetiyle her seferinde hayran bırakmayı başarıyor.
Kendisi en son uzunca bir süredir konuştuğumuz biricik aşkı Hakan Sabancı'yla katıldığı sosyete düğününde, İtalya'da verdikleri pozlarla gündeme oturmuştu hatırlarsanız.
Geçtiğimiz saatlerde Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülenen Hande Erçel'e Miss Turkey 2024 birincisi soruldu.
İdil Bilgen'in Miss Universe'de bizi teslim edecek olması sosyal medya kullanıcılarının tepkisine sebep olmuştu. Birçok ünlü isim Bilgen'e destek çıkarken kimileri de köstek olmuştu.
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Adeta kadın kadının yurdudur, kurdu değil diyen Hande Erçel, İdil Bilgen'e tam destek çıktı! "Bütün kızlar o kadar güzel ki kadınları kadınlara düşüremeyeceksiniz" açıklamasında bulundu.
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