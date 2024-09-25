Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Kadın Kadının Yurdudur: Hande Erçel'den Miss Turkey 2024 İdil Bilgen Sorusuna Asil Cevap!

Kadın Kadının Yurdudur: Hande Erçel'den Miss Turkey 2024 İdil Bilgen Sorusuna Asil Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 19:44 Son Güncelleme: 25.09.2024 - 19:57

Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülenen Hande Erçel, Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen hakkındaki sorulara tüm asaletini ve hemcinslerini koruyarak cevap verdi!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ülkemizin hem en sevilen hem de en çok tartışılan ünlü isimlerinin başında Hande Erçel geliyor biliyorsunuz!

Ülkemizin hem en sevilen hem de en çok tartışılan ünlü isimlerinin başında Hande Erçel geliyor biliyorsunuz!

Oyunculuk performansıyla zaman zaman masaya yatırılıp sert eleştirilere maruz kalan Erçel, güzelliği ve zarafetiyle her seferinde hayran bırakmayı başarıyor.

Oyunculuk performansıyla zaman zaman masaya yatırılıp sert eleştirilere maruz kalan Erçel, güzelliği ve zarafetiyle her seferinde hayran bırakmayı başarıyor.

Kendisi en son uzunca bir süredir konuştuğumuz biricik aşkı Hakan Sabancı'yla katıldığı sosyete düğününde, İtalya'da verdikleri pozlarla gündeme oturmuştu hatırlarsanız.

Kendisi en son uzunca bir süredir konuştuğumuz biricik aşkı Hakan Sabancı'yla katıldığı sosyete düğününde, İtalya'da verdikleri pozlarla gündeme oturmuştu hatırlarsanız.

Erçel'e kayınvalide Arzu Sabancı'dan gelen beğeni sorulmuş, Erçel de kaynanayı büyük geçiştirmişti. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülenen Hande Erçel'e Miss Turkey 2024 birincisi soruldu.

Geçtiğimiz saatlerde Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülenen Hande Erçel'e Miss Turkey 2024 birincisi soruldu.

İdil Bilgen'in Miss Universe'de bizi teslim edecek olması sosyal medya kullanıcılarının tepkisine sebep olmuştu. Birçok ünlü isim Bilgen'e destek çıkarken kimileri de köstek olmuştu.

İdil Bilgen'in Miss Universe'de bizi teslim edecek olması sosyal medya kullanıcılarının tepkisine sebep olmuştu. Birçok ünlü isim Bilgen'e destek çıkarken kimileri de köstek olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Adeta kadın kadının yurdudur, kurdu değil diyen Hande Erçel, İdil Bilgen'e tam destek çıktı! "Bütün kızlar o kadar güzel ki kadınları kadınlara düşüremeyeceksiniz" açıklamasında bulundu.

Adeta kadın kadının yurdudur, kurdu değil diyen Hande Erçel, İdil Bilgen'e tam destek çıktı! "Bütün kızlar o kadar güzel ki kadınları kadınlara düşüremeyeceksiniz" açıklamasında bulundu.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın