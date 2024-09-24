Yüzünü Yine Göremedik ama Ezgi Mola, Minik Oğlu Can'la İlk Ana Oğul Fotoğrafını Nihayet Paylaştı!
Yüzünü Yine Göremedik ama Ezgi Mola, Minik Oğlu Can'la İlk Ana Oğul Fotoğrafını Nihayet Paylaştı!
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Cana yakınlığı ve samimi açıklamalarıyla herkesin gönlünde taht kuran başarılı oyuncu Ezgi Mola, son birkaç aydır her şeyden çok bebeği Can'la gündeme geliyor biliyorsunuz!
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2019'dan beri Mustafa Aksakallı'yla aşk yaşayan Ezgi Mola, Mayıs 2023'te ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya karar vermiş, hemen akabinde bebek haberi gelmişti!
Ezgi Mola, Can adını verdiğini oğlunu 23 Kasım 2023'te kucağına aldı! Can'ın yüzünü hiç göremedik ama Ezgi Mola oğluyla paylaştığı birçok özel anı sosyal medya hesabından paylaştı.
Tüm ısrara rağmen koynundan çıkarmadığı oğlunun yüzünü göstermemekte kararlı olan Ezgi Mola, en son oğluyla beraber denediği filtrelerle gündeme gelmiş, güldürmüştü hatırlarsanız.
Minik Can'la nihayet bir ana oğul gönderisi paylaşmaya karar veren Ezgi Mola, Can'ın yüzünü yine sakladı fakat onun aşk dolu anne bakışları yeter de artardı bile!
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Şimdiden Can'ın gelecekteki eşinin oğluna müthiş düşkün bir kaynanaya sahip olacağını hissedebiliyoruz...😂
Çok güzel gözüküyorsunuz, nazar değmesin size!🧿
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