Oğlu Can'ı Gözlerden Sakınan Ezgi Mola, Yaptığı Filtreli Paylaşımla Takipçilerini Kahkahaya Boğdu!
Oğlu Can'ı Gözlerden Sakınan Ezgi Mola, Yaptığı Filtreli Paylaşımla Takipçilerini Kahkahaya Boğdu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son zamanlarda Mustafa Aksakallı ile yaptığı evlilikle ilgi odağı olan sempatik oyuncu Ezgi Mola gözde isimlerden biri olmayı sürdürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evliliklerinden kısa bir süre sonra hamilelik haberini duyuran, ardından sevimli oğlu Can'ı kucağına alan güzel isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bir an olsun gündemden düşmüyor.
Zaten ilgiyle takip edilen ve yaptığı paylaşımlarla takipçilerini sık sık kahkaha boğan Mola, şu sıralar oğluyla yaptığı ve annelik deneyimlerini gösterdiği paylaşımlarla beğeni topluyor.
Oğluşu Can'ın ya ensesini ya da ayaklarını gördüğümüz bu anlarda ister istemez bebeğe olan ilgi ve merak da artmıştı.
Komik Instagram efektlerini Can'la deneyen ve o anlarla resmen günümüzü şenlendiren Ezgi Mola oğlunun yüzünü bu sefer de filtreli gösterdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"5.20 gibi uyandık Allah'a çok şükür" notuyla annelerin sesi olan Mola o anları böyle paylaştı!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın