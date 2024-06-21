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Oğlu Can'ı Gözlerden Sakınan Ezgi Mola, Yaptığı Filtreli Paylaşımla Takipçilerini Kahkahaya Boğdu!

Oğlu Can'ı Gözlerden Sakınan Ezgi Mola, Yaptığı Filtreli Paylaşımla Takipçilerini Kahkahaya Boğdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 19:51

Oğlu Can'la yaptığı paylaşımlarla ilgi çeken taze anne Ezgi Mola, annelik deneyimlerini takipçileriyle paylaşmadan edemiyor. Sürekli ya kalbimizi eriten ya da kahkaha boğan paylaşımlarıyla odak noktası olan Ezgi Mola bu sefer de filtre denemeleriyle güldürdü!

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Son zamanlarda Mustafa Aksakallı ile yaptığı evlilikle ilgi odağı olan sempatik oyuncu Ezgi Mola gözde isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

Son zamanlarda Mustafa Aksakallı ile yaptığı evlilikle ilgi odağı olan sempatik oyuncu Ezgi Mola gözde isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

Evliliklerinden kısa bir süre sonra hamilelik haberini duyuran, ardından sevimli oğlu Can'ı kucağına alan güzel isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bir an olsun gündemden düşmüyor.

Evliliklerinden kısa bir süre sonra hamilelik haberini duyuran, ardından sevimli oğlu Can'ı kucağına alan güzel isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bir an olsun gündemden düşmüyor.

Zaten ilgiyle takip edilen ve yaptığı paylaşımlarla takipçilerini sık sık kahkaha boğan Mola, şu sıralar oğluyla yaptığı ve annelik deneyimlerini gösterdiği paylaşımlarla beğeni topluyor.

Zaten ilgiyle takip edilen ve yaptığı paylaşımlarla takipçilerini sık sık kahkaha boğan Mola, şu sıralar oğluyla yaptığı ve annelik deneyimlerini gösterdiği paylaşımlarla beğeni topluyor.

Oğluşu Can'ın ya ensesini ya da ayaklarını gördüğümüz bu anlarda ister istemez bebeğe olan ilgi ve merak da artmıştı.

Oğluşu Can'ın ya ensesini ya da ayaklarını gördüğümüz bu anlarda ister istemez bebeğe olan ilgi ve merak da artmıştı.

Komik Instagram efektlerini Can'la deneyen ve o anlarla resmen günümüzü şenlendiren Ezgi Mola oğlunun yüzünü bu sefer de filtreli gösterdi!

Komik Instagram efektlerini Can'la deneyen ve o anlarla resmen günümüzü şenlendiren Ezgi Mola oğlunun yüzünü bu sefer de filtreli gösterdi!
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"5.20 gibi uyandık Allah'a çok şükür" notuyla annelerin sesi olan Mola o anları böyle paylaştı!

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