Oğlu Can'ı Gözlerden Sakınan Ezgi Mola, Yaptığı Filtreli Paylaşımla Takipçilerini Kahkahaya Boğdu!

Oğlu Can'la yaptığı paylaşımlarla ilgi çeken taze anne Ezgi Mola, annelik deneyimlerini takipçileriyle paylaşmadan edemiyor. Sürekli ya kalbimizi eriten ya da kahkaha boğan paylaşımlarıyla odak noktası olan Ezgi Mola bu sefer de filtre denemeleriyle güldürdü!