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Hoş Geldin Bebek: Genç Oyuncu Çiftimiz Dilan Telkök ve Berkay Hardal Minik Oğullarına Kavuştu!

Hoş Geldin Bebek: Genç Oyuncu Çiftimiz Dilan Telkök ve Berkay Hardal Minik Oğullarına Kavuştu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 18:02

İstanbullu Gelin'de ailenin küçük ve delikanlı oğlu olarak tanıdığımız Berkay Hardal ve fenomen eşi Dilan Telkök ilk bebeklerine geçtiğimiz saatlerde kavuştu!

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İstanbullu Gelin dizisinden tanıdığımız genç oyuncu Berkay Hardal, kısa süre içerisinde yakışıklılığı ve karizmasıyla gönüllerde taht kurmuştu hatırlarsanız.

İstanbullu Gelin dizisinden tanıdığımız genç oyuncu Berkay Hardal, kısa süre içerisinde yakışıklılığı ve karizmasıyla gönüllerde taht kurmuştu hatırlarsanız.

Kendisi gibi oyuncu ve fenomen Dilan Telkök'le koca bir aşk yaşayan Hardal, 2019 yılının Ekim ayında yalnızca arkadaşlarının ve ailelerinin katıldığı küçük bir organizasyonla önce nişanlandıklarını sonra da hiç vakit kaybetmeden evlendiklerini duyurmuştu.

Kendisi gibi oyuncu ve fenomen Dilan Telkök'le koca bir aşk yaşayan Hardal, 2019 yılının Ekim ayında yalnızca arkadaşlarının ve ailelerinin katıldığı küçük bir organizasyonla önce nişanlandıklarını sonra da hiç vakit kaybetmeden evlendiklerini duyurmuştu.

Evliliklerinin ardından Muğla'ya yerleşen ve hayatlarını sessiz sakin sürdürmeye devam eden çift, pandemide YouTube üzerinden yayınladıkları videolarla geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

Evliliklerinin ardından Muğla'ya yerleşen ve hayatlarını sessiz sakin sürdürmeye devam eden çift, pandemide YouTube üzerinden yayınladıkları videolarla geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

Geçtiğimiz mart ayında ise müjdeli haber geldi ikiliden! İlk bebeklerini bebeklediklerini büyük bir heyecanla duyurmuştu Berkay Hardal ve Dilan Telkök.

Geçtiğimiz mart ayında ise müjdeli haber geldi ikiliden! İlk bebeklerini bebeklediklerini büyük bir heyecanla duyurmuştu Berkay Hardal ve Dilan Telkök.

Dünya şekeri bir cinsiyet partisiyle de bir oğulları olacağını öğrenmiştik!

Dünya şekeri bir cinsiyet partisiyle de bir oğulları olacağını öğrenmiştik!
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Dilan Telkök, geçtiğimiz saatlerde doğum yaptı! Berkay Hardal baba, kendisi de anne oldu! 🧿

Dilan Telkök, geçtiğimiz saatlerde doğum yaptı! Berkay Hardal baba, kendisi de anne oldu! 🧿

Bebeklerinin ismini ise Noyan koydular!

Bebeklerinin ismini ise Noyan koydular!

Hoş geldin Noyan Hardal, musmutlu bir ömrün olsun! 💙

Hoş geldin Noyan Hardal, musmutlu bir ömrün olsun! 💙

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yav bunlar nerenin oyuncusu da haber yapiyosunuz kim bunlar

Handan Kargın

Çok mu cahil kaldık? Kim bunlar Allahaşkına?? Ne haber değerleri var ki???

SsS

bi yerlerinizden ünlü uyduruyomuşsunuz gibi geldi ama hadi hayırlısı

SsS

kuzenim de doğurdu, hem de ikiz. bence haber değeri daha yüksek bilmiyorum