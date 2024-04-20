Buyrun Kaosa: 31 Yılın Ardından Hasreti Bitirip Yeniden Birleşen İzel-Çelik-Ercan Yine Dağıldı!
Buyrun Kaosa: 31 Yılın Ardından Hasreti Bitirip Yeniden Birleşen İzel-Çelik-Ercan Yine Dağıldı!
90'lı yıllara damgasını vurmuş İzel-Çelik-Ercan grubu 31 yılın ardınan bir araya gelmiş ve o zamanki hayranlarını sevindirmişti hatırlarsanız. Bir araya gelmelerinin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen yeniden dağılılma kararı alan grubun ayrılma nedeni hakkındaki açıklama bu sefer İzel'den geldi.
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1991'de ilk albümlerini çıkarttıktan sonra dağılan müzik grubu İzel, Çelik, Ercan 31 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelmişti.
Grubun ayrılmasının ardından ortaya atılan iddialar ve grup üyelerinin açıklamaları baya bir gündem olmuştu hatırlarsanız.
2022 senesinde sahnelere dönen İzel-Çelik-Ercan o dönem yaptıkları basın toplantısında elbise kurdelesi kullanarak bir daha ayrılmayacakları imasıyla herkesi güldürmüştü.
Fakat bu çok yükseldikleri kavuşma yine kısa sürdü. Kötü haber bu sefer İzel'den geldi...
Geçtiğimiz gün Aramızda Kalmasın'a bağlanan İzel, son durumla ilgili konuştu ve grubun yeniden dağıldığını açıkladı.
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İzel, "Yıllar önce Çelik ‘Ben mutsuzum’ demiş, grup dağılmıştı. Bu kez ayrılığı ben istedim. ‘Mutsuzum’ diyerek ayrıldım" dedi ve ekledi, "Sevgili Ercan yıllarca müzik şirketlerinde patronluk yaptı. Bu halini sahnede de sürdürünce mutsuz oldum. Herkesin yolu açık olsun.”
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