Buyrun Kaosa: 31 Yılın Ardından Hasreti Bitirip Yeniden Birleşen İzel-Çelik-Ercan Yine Dağıldı!

90'lı yıllara damgasını vurmuş İzel-Çelik-Ercan grubu 31 yılın ardınan bir araya gelmiş ve o zamanki hayranlarını sevindirmişti hatırlarsanız. Bir araya gelmelerinin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen yeniden dağılılma kararı alan grubun ayrılma nedeni hakkındaki açıklama bu sefer İzel'den geldi.