Mustafa Sandal ve Dilek Budak Arasında Yıllarca Krize Neden Olan "Aşka Yürek Gerek" Şarkısının Hikayesi

Hala çoğumuzun Mustafa Sandal’a ait sandığı Aşka Yürek Gerek şarkısının aslında hayallerinin peşinde koşan genç bir kadının sesiyle Türkiye’de patladığını biliyor muydunuz? 2003 yılında Dilek Budak adında bir isim, bu şarkıyla bir anda ülkenin gündemine oturmuştu. Ancak kaderin cilvesi mi desek, müzik sektörünün acımasız yüzü mü bilinmez; o şarkı kısa süre sonra el değiştirdi.

Gelin, Mustafa Sandal’ın kariyerini parlatan ama bir başka hayatı gölgeleyen o hikayeye yakından bakalım.