Mustafa Sandal ve Dilek Budak Arasında Yıllarca Krize Neden Olan "Aşka Yürek Gerek" Şarkısının Hikayesi

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.10.2025 - 13:02

Hala çoğumuzun Mustafa Sandal’a ait sandığı Aşka Yürek Gerek şarkısının aslında hayallerinin peşinde koşan genç bir kadının sesiyle Türkiye’de patladığını biliyor muydunuz? 2003 yılında Dilek Budak adında bir isim, bu şarkıyla bir anda ülkenin gündemine oturmuştu. Ancak kaderin cilvesi mi desek, müzik sektörünün acımasız yüzü mü bilinmez; o şarkı kısa süre sonra el değiştirdi. 

Gelin, Mustafa Sandal’ın kariyerini parlatan ama bir başka hayatı gölgeleyen o hikayeye yakından bakalım.

Yıl 2003’tü…

Türkiye’nin henüz tanımadığı genç bir ses, Dilek Budak, “Aşka Yürek Gerek” şarkısıyla müzik dünyasına iddialı bir giriş yaptı. Radyolar günlerce onun sesini çaldı, şarkı her yerde yankılanıyordu.

O dönem için klipsiz şarkı patlaması çok nadirdi.

Bu şarkı da o şarkılardan biriydi. Televizyonlarda dönmeyen bir şarkı, nasıl olur da bu kadar konuşulurdu, herkes şaşkındı.

Derken bir anda Mustada Sandal bu şarkıyla ekranlarda belirdi.

Yunan model Natalia ile fenomen şarkıya ateşli bir klip çekti. Ve o andan itibaren tüm Türkiye, Aşka Yürek Gerek’i Mustafa Sandal’ın sanmaya başladı.

Oysa işin perde arkası bambaşkaydı.

Şarkının sözleri Sibel Alaş’a, bestesi ise Yunan müzisyen Fivos Tassopoulos’a aitti. Dilek Budak, hem bu eser için yasal ücretini ödemiş hem de kimsenin başka bir versiyon kaydetmemesi için sözleşme imzalamıştı.

Ancak yapımcı Erol Köse’nin yönlendirmesiyle şarkı Mustafa Sandal’a paslandı.

Dilek Budak, o dönemde Erol Köse ile yollarını ayırmış olmasına rağmen, klibinin çekilmesi sürekli ertelendi.

Kulislerde “tehdit edildi, susturuldu” söylentileri dolaşmaya başladı.

Kendisinin patlattığı şarkının başkasından dinlenmesi, genç şarkıcının kariyerini başlamadan bitirme noktasına getirdi.

Mustafa Sandal, yıllar sonra katıldığı bir programda konuyla ilgili “O dönem birlikte çalıştık. Erol Köse’nin tasarrufudur, onun yönlendirmesiyle böyle bir şey yaptık.” sözleriyle olayı doğruladı.

Üstelik, Dilek Budak’ın yaşadığı kırgınlığı da fark etmiş olacak ki “Dilek kardeşimin gönlü kalbi kırılmış da, herkesin önünde özür dilerim.” diyerek samimi bir özür diledi.

