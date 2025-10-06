Mustafa Sandal ve Dilek Budak Arasında Yıllarca Krize Neden Olan "Aşka Yürek Gerek" Şarkısının Hikayesi
Hala çoğumuzun Mustafa Sandal’a ait sandığı Aşka Yürek Gerek şarkısının aslında hayallerinin peşinde koşan genç bir kadının sesiyle Türkiye’de patladığını biliyor muydunuz? 2003 yılında Dilek Budak adında bir isim, bu şarkıyla bir anda ülkenin gündemine oturmuştu. Ancak kaderin cilvesi mi desek, müzik sektörünün acımasız yüzü mü bilinmez; o şarkı kısa süre sonra el değiştirdi.
Gelin, Mustafa Sandal’ın kariyerini parlatan ama bir başka hayatı gölgeleyen o hikayeye yakından bakalım.
Yıl 2003’tü…
O dönem için klipsiz şarkı patlaması çok nadirdi.
Derken bir anda Mustada Sandal bu şarkıyla ekranlarda belirdi.
Oysa işin perde arkası bambaşkaydı.
Ancak yapımcı Erol Köse’nin yönlendirmesiyle şarkı Mustafa Sandal’a paslandı.
Kulislerde “tehdit edildi, susturuldu” söylentileri dolaşmaya başladı.
Mustafa Sandal, yıllar sonra katıldığı bir programda konuyla ilgili “O dönem birlikte çalıştık. Erol Köse’nin tasarrufudur, onun yönlendirmesiyle böyle bir şey yaptık.” sözleriyle olayı doğruladı.
