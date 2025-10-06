Epey Değişmiş: Uzun Süre Sonra İlk Kez Görüntülenen Sezen Aksu'nun Son Hali Gündem Oldu!
Uzun süredir gözlerden uzak olan Türk müziğinin minik serçesi Sezen Aksu, 2017’deki albümünden tam sekiz yıl sonra yeniden sevenleriyle buluşmuştu. Ancak albüm çıkmadan hemen önce 16 yıldır yanından ayırmadığı kedisi Sütlü’yü kaybeden Aksu’nun derin bir yasa büründüğü öğrenilmişti. Günler sonra Kanlıca'da yürüyüş yaparken Habertürk'ten Eren Gürel'in objektifine takılan Sezen Aksu’nun son hali dikkat çekti.
Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, yıllar süren kariyer sessizliğini geçtiğimiz haziran ayında bozmuştu.
Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Sezen Aksu, geçtiğimiz saatlerde İstanbul sokaklarında yürüyüş yaparken görüntülendi.
Usta sanatçının sokak stili de dikkatlerden kaçmadı.
