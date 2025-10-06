onedio
Epey Değişmiş: Uzun Süre Sonra İlk Kez Görüntülenen Sezen Aksu'nun Son Hali Gündem Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.10.2025 - 11:49

Uzun süredir gözlerden uzak olan Türk müziğinin minik serçesi Sezen Aksu, 2017’deki albümünden tam sekiz yıl sonra yeniden sevenleriyle buluşmuştu. Ancak albüm çıkmadan hemen önce 16 yıldır yanından ayırmadığı kedisi Sütlü’yü kaybeden Aksu’nun derin bir yasa büründüğü öğrenilmişti. Günler sonra Kanlıca'da yürüyüş yaparken Habertürk'ten Eren Gürel'in objektifine takılan Sezen Aksu’nun son hali dikkat çekti.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.haberturk.com/sezen-aksu-...
Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, yıllar süren kariyer sessizliğini geçtiğimiz haziran ayında bozmuştu.

Dokuz yıl önce sahnelere veda eden, sekiz yıldır da yeni albüm çıkarmayan minik serçe, Paşa Gönül Şarkıları adlı albümüyle yeniden sevenlerinin karşısına çıkmıştı.

Ancak albüm sevinci, kısa sürede yerini derin bir hüzne bıraktı. Sanatçının tam 16 yıldır yanında olan can dostu kedisi Sütlü, albüm çıkmadan birkaç gün önce hayatını kaybetti. Sezen Aksu’nun bu kayıpla derin bir yasa büründüğü, uzun süre evinden çıkmadığı öğrenilmişti.

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Sezen Aksu, geçtiğimiz saatlerde İstanbul sokaklarında yürüyüş yaparken görüntülendi.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; hayranlarının yanına gelip selfie isteklerini geri çevirmedi, her zamanki sıcaklığıyla gülümsedi.

Usta sanatçının sokak stili de dikkatlerden kaçmadı.

Kameraları görünce gülümseyen Minik Serçe daha sonra yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
